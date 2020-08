Még megpályázhatók az ingyenes helyek a mostani pótfelvételin

Az emelt szintű érettségi előírása miatt jóval kevesebben tudtak jelentkezni a felsőoktatásba 2020-ban, mint korábban, e hét végéig azonban még nyitva áll a pótfelvételi lehetősége. Az egyetemek országszerte több tízezer szabad hellyel várják a fiatalokat, az intézmények többsége állami ösztöndíjakat is kínál. A tandíjmentes választék főleg a gazdasági, államtudományi és pedagógiai szakokon bőséges.

Bár a pótfelvételin főként fizetős szakokat hirdetnek meg az egyetemek, a járványhelyzetre tekintettel most országszerte lesznek ingyenes férőhelyek is – értesült a Magyar Nemzet. Az agrár, államtudományi, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, orvos- és egészségtudományi, pedagógus, valamint a társadalomtudományi területeken ezért érdemes nekivágni a pótfelvételinek. Az eljárás augusztus 9-ig, azaz vasárnap éjfélig tart, és nemcsak az a 23 ezer fiatal vehet rajta részt, aki első körben kiesett, hanem azok is, akik nem adtak be jelentkezést februárban. A ponthatárok legkésőbb augusztus 28-ig derülnek ki.

Azonos pontszámmal

A fiatalok több száz képzés közül válogathatnak, országosan több tízezer férőhely várja őket. Az ELTE-n csaknem húszezer, a Műegyetemen további 15 ezer férőhely van, az Eszterházy Károly Egyetemen több mint hatezer fős a szabad kapacitás, a Semmelweisen három és fél ezer hely maradt. A pontos választék a Felvi.hu-n böngészhető.

Az Oktatási Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy a második körben már csak egy szakot lehet megjelölni, és sehol nem lesz alacsonyabb pontszám annál, amit a rendes eljárásban megállapítottak. Amennyiben a választott szakon alkalmassági, gyakorlati vagy felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, az idő rövidsége miatt ugyanakkor külön behívó levelet általában nem küldenek – tették hozzá.

Az idén mintegy húszezer fővel jelentkeztek kevesebben a felsőoktatásba, ezért is kapnak a szokásosnál többen lehetőséget a póteljárásban. Szabó Péter, a Kodolányi János Egyetem rektora azt mondta a Magyar Nemzetnek, elsősorban az emelt szintű érettségi felvételi követelménnyé tétele miatt csappant meg az érdeklődés.

Országos trend

„A visszaesés nem egyenletes, ezzel kapcsolatban nálunk is az országos trend érvényesült. Azokon a szakokon, ahol jellemzően eddig is megkövetelték az emelt érettségit, például a bölcsész-, társadalomtudományi területen, nem volt változás a jelentkezők számában. A közgazdászhallgatók ugyanakkor mintegy húsz százalékkal kevesebben jöttek, mivel itt eddig elég volt a középszintű érettségi, és a köznevelési intézmények nem mindenhol tudtak megfelelően rea­gálni az új követelmény megjelenésére” – fogalmazott Szabó Péter, aki szerint jó döntés volt, hogy a középfokú nyelvvizsga végül mégsem lett bemeneti feltétel.

„Egyetértek a céllal, hogy a társadalomnak sokkal magasabb szinten kell idegen nyelveket beszélnie, a későbbiekben elő is kell írni a felvételin a nyelvtudást, most viszont még nem tartunk itt” – jegyezte meg.

A rektor kiemelte: annak ellenére, hogy a Kodolányi magánegyetem, mesterképzéseiken vannak támogatott, ingyenes helyeik is. Orosházi karukon emellett speciális támogatási programmal segítik a helyi fiatalokat: a Békés megyei hallgatók tandíjmentesen tanulhatnak.

Szabó Péter kitért arra is, hogy nagyon büszkék az angol nyelvű képzéseikre, amelyeken valós nemzetközi légkörben, külföldi diákokkal együtt tanulhatnak a magyar hallgatók. Azt tervezik, hogy öt éven belül az egyetem valamennyi képzését elindítják angol nyelven is, így fokozva tovább az intézmény vonzerejét, versenyképességét. A járványhelyzet kapcsán a rektor rámutatott: számítanak rá, hogy esetleg ismét át kell állni a távoktatásra. „Bár az online oktatás nem volt előzmény nélküli egyetemünkön, a veszélyhelyzet három hónapja nagyon felpörgette a digitális tananyagok fejlesztését, rengeteg jó ötlet született, amit a hagyományos munkarendben is alkalmazni fogunk. Egyébként is az a tapasztalat, hogy ez a generáció már igényli az online eszközök értő módon való alkalmazását. A személyes találkozást ugyan sosem lehet elhagyni, de ma már másra kell használni a mesterek, professzorok tudását, a felszabadult időt projektfeladatokra, más jellegű közös munkára kell fordítani” – magyarázta.

Népszerű szakok

Több mint kétezer fő felvételére van még lehetősége második körben a Soproni Egyetemnek, amely a pótfelvételi eljárásban négy karon összesen negyven képzést hirdetett meg. Ebből négy felsőoktatási szakképzés, 18 alapképzés és szintén 18 mesterképzés. Katona György oktatási rektorhelyettes azt mondta a lapnak, hogy a legnagyobb érdeklődésre azon 16 alapképzés terén számítanak, melyek elérhetők állami ösztöndíjas formában is.

„Számos népszerű szakunk közül várjuk még a jelentkezéseket, többek között a vadgazdamérnök, az óvodapedagógus, a faipari mérnök, valamint a gazdálkodási és menedzsment képzésünkre” – jelezte.

Több mint negyven szakra lehet pótfelvételizni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is (BME). A képzések nagy részén lesz állami ösztöndíjas meghirdetés is.

Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes kiemelte: az egyetemet a műszaki képzési hagyományokra épülő kiválóság, a jövőformáló technológiákra felkészítő oktatás teszi a jelentkezőknek igazán vonzóvá. A professzor hozzátette: a BME-n már az első éves hallgatók is számos ösztöndíjra pályázhatnak.