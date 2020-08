Még a homoszexuálisok is besokalltak a melegvonattól

A Londonból Manchesterbe tartó, tizenegy szivárványosra festett vagonból álló vonat kedden tette meg első útját az úgynevezett Pride hónap alkalmából – hívja fel a figyelmet az esetre a Magyar Nemzet. Mivel a vírus miatt a szigetországban is elmaradtak az LMBT témájú programok, az Avanti West Coast vasúttársaság bár megkésve, de gesztust akart tenni a nagy-britanniai homoszexuálisoknak és transzneműeknek.

A Pride-vonat egyik sajátossága, hogy kizárólag LMBT-tagok tartozhatnak a személyzethez. Az utasok esetében viszont nincs a szexuális beállítottságra vonatkozó előírás.

A vonat léte mindenesetre még a homoszexuálisok részéről is bőven kapott kritikát. A brit lapokban és a közösségi médiában is nagy nyilvánosságot kapott, hogy a legtöbben teljesen felesleges diszkriminációnak tartják a „melegvonatot”.

– El tudják képzelni, hogy mi történne, ha a fehér bőrszín lenne az előírás a személyzetnek? – háborgott posztjában a férfi, egy videót is megosztva a száguldó szivárványos kocsikról.

As a gay man, I don’t want a “pride train”, I just want to get on a train that runs on time like everyone else. Most gay people cringe at this nonsense… could you imagine if it was a white only crew? Please stop the identity politics!! #trains #alltrainsmatter https://t.co/gclELNNuLt

— John James McGivern (@JohnJMcGivern) August 25, 2020