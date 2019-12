Mécseseket vittek a hozzátartozók a sofőr háza elé

Sötétedéskor érkeztek Békéscsabára a veronai busztragédia áldozatainak családjai – írja a Beol a Bors cikkel alapján. Tizennyolc keresztet állítottak tizennyolc mécsessel a buszsofőr háza előtt szerdán. Tizenheten veszítették életüket a 2017. január 21-ei tragédiában, amikor a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjainak busza Verona közelében az olasz A4-es autópályán egy oszlopnak ment és kigyulladt. Azóta elhunyt az a tornatanár is, aki több fiatal életét megmentette.

„Az volt a célunk, hogy a karácsonya ne teljen el az áldozatok emléke nélkül. Hogy lássa ő is: ennyivel kevesebben vagyunk most, és ebben neki is része van. Így kívántunk neki nem boldog karácsonyt”