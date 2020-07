Másodjára is visszaperelték a román államtól erdőjüket Kemény János báró örökösei

A Prahova Megyei Törvényszék ötszöri halasztás után kimondott keddi visszavonhatatlan ítéletében részben igazat adott az örökösöknek, és egy 57 hektáros erdőterületet visszaszolgáltatásáról határozott.

A törvényszék a család számára kedvezőtlen első fokú ítéletet megváltoztatva döntött a visszaszolgáltatásról. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A bírói testület többségi döntést hozott, a bírák egyike különvéleményt fogalmazott meg. A törvényszék az örökösök birtokba helyezésére kötelezte az alsóidecsi földosztó bizottságot és a Maros megyei erdészeti igazgatóságot. Elutasította ugyanakkor az örökösöknek azt a kérését, hogy részesüljenek abból a haszonból, amelyet az erdőből nyert az állam az elmúlt években, és több mint tízezer lej perköltség kifizetésére kötelezte az alpereseket.

Kemény János örököseinek a bíróság egyszer már jogerős ítéletben szolgáltatta vissza a mostani per tárgyát képező erdőt.

A Maros megyei földosztó bizottság azonban perújrafelvételt ért el. Arra hivatkozva kérte a visszaszolgáltatási ítélet felülvizsgálatát, hogy olyan új, korábban beszerezhetetlen dokumentumok kerültek a birtokába, amelyek arra utalnak, hogy az erdő nem az 1948-as kommunista államosítás során került a román állam tulajdonába, hanem már korábban az Ellenséges Vagyonokat Ellenőrző és Kezelő Pénztár (CASBI) fennhatósága alá tartozott.

Nagy-Kemény Géza, Kemény János unokája az ítélethirdetés után az MTI-nek elmondta: mindig tudta, hogy igazuk van, de az utolsó pillanatig nem volt biztos benne, hogy ezt az igazságot a román bíróságok is elismerik.

Hozzátette: a mostani ítélet megerősíti, hogy Kemény Jánost nem volt indokolt a román állam ellenségének tekinteni a második világháború, és Észak-Erdély Romániához való visszacsatolása után. Szerinte a most kimondott ítélet a többi visszaszolgáltatott vagyon jogi helyzetét is megerősíti. Elmondta: a per során azt próbálták bizonyítani, hogy a nagyapja tiszta ember volt, és ezt az 1944 utáni román rendszer is elismerte. Még Petru Groza román kommunista miniszterelnökkel is kedves barátomnak szólították egymást a levelezésükben.

Kemény János örökösei korábban sikeresen perelték vissza a marosvécsi kastélyt, és a család további 3000 hektáros erdővagyonát. A jogerősen megnyert perek után a Kemény család leszármazottai 2014 szeptemberében birtokba vehették a marosvécsi várkastélyt, az erdővagyon nagyobbik részének a tényleges visszaszolgáltatása azonban azóta sem történt meg.