Orbán Viktor: a migráció egy nyílt seb

A miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Karmelita kolostorban fogadta a francia politikust. A megbeszélésen szó volt többek között az erős nemzetállamokra épülő Európai Unió koncepciójáról és jövőjéről, a migrációs válságról, valamint a több demokratikus jobboldali párt által nyáron elindított európai mozgalom további megerősítéséről.

Marine Le Pennel, a francia Nemzeti Tömörülés párt elnökével tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Karmelita kolostorban.

Orbán Viktor miniszterelnök a találkozó után azt mondta, Franciaország egy nagy nemzet, ha egy vezető politikus ellátogat ebből a országból hozzánk, az nagy megtiszteltetés az Origo beszámolója szerint. Kijelentette: Magyarországot többször próbálták keresztre feszíteni az Európai Parlamentben, és voltak akik kiálltak mellettünk, voltak akik nem és voltak, akik elárultak minket.

Amikor jogtalanul megtámadták Magyarországot az EP-ben, akkor Le Pen asszony és a pártja kiállt mellettünk

– mondta a kormányfő. Orbán Viktor köszönetet mondott ezért Le Pennek.

Mindenféle európai szuperállamot ellenzünk

Az Európai Unió versenyképessége csökken, és nincsen elég súlya a világban, nem tudta megoldani a migrációs nyomást, és ez egy élő seb – mondta a kormányfő. Nem tudunk megküzdeni az unió-szerte elszabaduló energiaárakkal sem – tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy átalakulóban van az európai pártstruktúra. Mindenféle európai szuperállamot ellenzünk, ezért alkalmazkodni akarunk a változó pártstruktúrához – közölte a miniszterelnök.

Az EU-ban az ideológiai nyomásgyakorlás soha nem látott mértéket öltött, a bizottság egy ideológiai központtá alakult át a szerződések őréből

– tette hozzá. A Brezsnyev-dotrína modernizált formája lett a jogállamisággal való fenyegetés – mondta a kormányfő.

A kormányfő közölte, a szuverenisták tábora megkerülhetetlen erő lett Franciaországban. Mi is nemzetállamok Európáját szeretnénk látni. Közölte, hogy a jövőben folytatják az európai szintű együttműködést. Orbán Viktor ismételten kiállt Matteo Salvini mellett, akit jogi eljárások fenyegetnek.

Le Pen: Mi a népek szabadságát támogatjuk

Marine Le Pen azt mondta, Magyarország mindig is kiállt a szabadságáért. Emlékeznünk kell az 1956-os magyar szabadságharc hőseire is

– tette hozzá.

Az EU már nemzetek közötti, hanem föderalista irányba indult el, és azt gondolja, Brüsszelbe tudja centralizálni a hatalmat –

mondta a Nemzeti Tömörülés elnöke. Az európai szuverenitás védelme nagyon fontos, de nem létezhet nép szuverenitás nélkül, és Európában népek vannak.

Mi a népek szabadságát támogatjuk.

A nemzeteknek joguk van az alkotmányos identitásukhoz – mondta a Nemzeti Tömörülés elnöke. Az új típusú európai hegemónia kifejeződése az, ahogyan Magyarországot és Lengyelországot támadják. Ez a csata vár Franciaországra is.

Le Pen: Magyarország sikerrel védte meg az államot és a kultúrát

Marine Le Pen arról is beszélt, hogy a migráció területén Magyarország sikerrel védte meg az államot és a kultúrát. Franciaország esetében jól látszik már a migráció hatása, és ezért a magyarok tartsanak ki – tette hozzá. Nem lehet ölbe tett kézzel nézni az energiaárak elszabadulását sem.

Európai szinten kell cselekednie a nemzeti szuverenista erőknek, mert túl sokáig voltunk lebénulva

– hívta fel a figyelmet a francia politikus. Mi a nemzetek Európáját szeretnénk megalapítani – tette hozzá.

Nem fogadjuk el az uniformizáló multikulturalizmust, és Európának a helyi értékekre kell építenie magát. Ha áprilisban megválasztanak Franciaország elnökének, akkor a nemzetek Európáját támogatjuk – mondta a Nemzeti Tömörülés elnöke.

Továbbra sincs rendezve a migráció kérdése az EU-ban

Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt mondta, zajlik a vita Európa jövőjéről, ez egy nagy lehetőség. Ebben a vitában el tudjuk mondani a véleményünket. A következő év első negyedévében a francia elnökség alatt le lehet zárni a vitákat az unió jövőjéről – mondta a kormányfő. A magyar Országgyűlés is el fog majd fogadni egy határozatot az unió jövőjéről a vita végén.

Továbbra sincs elrendezve a migráció kérdése az unióban, tiszta vizet kell önteni a pohárba.

A magyar álláspont szerint a migráció rossz dolog, egy nyílt seb – mondta Orbán Viktor. Most már látjuk, milyen kormánya lesz Németországnak a következő években, hosszú évekig nem lesz hatalomba a CDU, és most ezért jött el az alkalom arra, hogy a migráció kérdésében is egyenesen fogalmazzunk.

„Új korszak kezdődik az európai politikában”

A kormányfő kérdésre azt mondta, hogy mi tiszteljük a francia népet, és ezért semmilyen francia népre tartozó döntésben nem kívánunk állást foglalni. Ha Franciaországból vendég jön, akkor az adott személyt mindig tisztelettel fogadjuk.

A magyar egy rokontalan nép Európában, ezért minden egyes gesztus egy másik nemzettől, az egy történelmi értéket képvisel. Anélkül, hogy valaha beszéltem volna Le Pen asszonnyal, mindig kiállt a magyarok mellett.

Persze most szervezkedünk, átalakulóban van az európai pártszíntér. Azok a pártszövetségek, amelyek az elmúlt 30-40 évben létrejöttek, azok alól kifutott a talaj, új korszak kezdődik – mondta a kormányfő. Akik kiálltak mellettünk, azok számunkra potenciális szövetségesek – tette hozzá.

Orbán Viktor: Nincs európai démosz

Marine le Pen kérdésre azt mondta, hogy ő szövetségeseket keres, és nem klónokat. Nem azért harcolok egy egységes modell ellen, hogy helyére egy másikat állítsak – tette hozzá. A Nemzeti Tömörülés elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy pont a migráció területén egy-egy európai ország áldozat is lehet, ha valaki kinyitja a határait – mondta a politikus.

Orbán Viktor az Origo kérdésre azt mondta, hogy olyan, hogy európai démosz nincsen. Ha nincs európai démosz, akkor európai szinten nem lehet kifejezni a népakaratot.

Az a gondolat, hogy egy európai szuperállam az energiaárakat megoldja, az téves. Magyarországon nem emelkedtek meg az energiaárak a háztartások esetében, szemben Franciaországgal

– mondta a kormányfő. Egy dolog a mostani helyzet, de ennél sokkal rosszabb helyzet következhet be. A holnappal és a holnaputánnal is foglalkozni kell. Egy olyan szabályozási csomag van az asztalon, ami tönkre fogja tenni az egész európai középosztályt, még a franciákat is. Az autókat és a lakásokat is be akarják vonni a kvótakereskedelembe – mondta Orbán Viktor.

Decemberre halasztottuk a döntő ütközetet, és akkor lesz döntés a mostani javaslatokról – tette hozzá. Marine Le Pen segítségét is kérte ebben a küzdelemben.

Amikor megtámadnak bennünket, és támadás alatt vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy igazunk van – mondta Orbán Viktor. Jelenleg a migráció, a gyermekek védelme területén, a szuverenitás védelmet területén vagyunk támadás alatt

– mondta a kormányfő.