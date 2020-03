Már több mint 640 ezren fertőződtek meg világszerte

A halottak száma harmincezer, a gyógyultaké pedig 131 712 – tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem.

A baltimore-i oktatási intézmény összesítése szerint a vírusfertőzést 183 országban és területen mutatták ki.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.

A legtöbben, több mint 21 330 -an Európában haltak meg.

A koronavírus legfőbb európai gócpontjának számító Olaszországban az elmúlt 24 órában 889-en haltak meg, az új koronavírushoz köthetően eddig 10 023-an. Lassult ugyanakkor a fertőződések üteme, 92 472 a megfertőződtek száma.

Spanyolországban 832-en haltak meg az elmúlt 24 órában, amivel 5690-re emelkedett az új koronavírushoz köthető halottak összesített száma, nyolcezren fertőződtek meg. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szombati rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az országban leállnak két hétre a nem létfontosságú ágazatok a járvány terjedésének megfékezése érdekében. A kormányfő hangsúlyozta, az intézkedés célja, hogy még tovább csökkentsék az emberek közötti érintkezést, és még többen otthon tudjanak maradni.

Franciaországban 24 óra alatt 319-cel 2314-re emelkedett a koronavírus-fertőzés miatt kórházban elhunytak száma – közölte szombaton honlapján a francia kormány. Édouard Philippe miniszterelnök eközben sajtótájékoztatóján úgy vélte, hogy a lakossági karantén következő két hete nehezebb lesz, mint az előző két hét volt, és „a küzdelem csak most kezdődik”. A 37 575 regisztrált beteg közül 17 620-an vannak kórházban, közülük 4273-an intenzív osztályokon, ez 486-tal több, mint péntek este. A hatóságok egymilliárd maszkot rendeltek meg Kínából.

Németországban átlépte az 50 ezres határt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma. A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint szombat délelőtt 50 871 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 3593 esettel – 7,5 százalékkal – több az egy nappal korábbi 47 278-nál. A vírus okozta betegségben elhunytak száma 281-ről 351-re emelkedett. A regisztrált fertőzöttek számának növekedési üteme így jelentősen süllyedt az utóbbi napok 10 százalék feletti átlagához képest, amiben szerepe lehet a március közepe óta bevezetett járványlassító intézkedéseknek.

Nagy-Britanniában a szombaton ismertetett adatok szerint egy nap alatt 260-nal emelkedett és átlépte az ezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma. Ez az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének kezdete óta. A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai tagozatának orvosigazgatója tájékoztatása szerint nagyon jó eredmény lenne, ha 20 ezer alatt lehetne tartani a halálozások számát a járvány végéig. A brit egészségügyi minisztérium szombat délutáni adatai alapján az előző napi 14 579-ről 17 089-re emelkedett azoknak a száma, akiknek szervezetében kimutatták az új típusú koronavírust.

Az Egyesült Államokban szombat estére meghaladta a kétezret a járvány halálos áldozatainak száma – közölte a Baltimore-ban lévő Johns Hopkins egyetem és kórház. A halottak száma néhány nap alatt megduplázódott. A tekintélyes egyetem adatai szerint a vírusfertőzéssel diagnosztizáltak száma szombat estig 121 ezer fölé emelkedett. A halálos áldozatok között van egy csecsemő is.

Illinois állam kormányzója, J. B. Pritzker Chicagóban jelentette be, hogy a kisbabánál kimutatták a fertőzöttséget az új típusú koronavírussal, de egyelőre vizsgálják, hogy a kicsinek volt-e esetleg más betegsége is.

Donald Trump amerikai elnök szombaton – Gretchen Whitmer kormányzó kérésére – katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Michigan államot is. Ez azt jelenti, hogy ez a középnyugati állam is anyagi támogatásra számíthat a járvány okozta nehézségek enyhítésére. Trump korábban kilátásba helyezte, hogy karantént vezetnek be New Yorkban, New Jerseyben és Connecticut államban, ehelyett azonban szigorú utazási korlátozásokat vezetnek be. Az amerikai elnök vasárnap éjjel a Twitterren kifejtette: a vírus elleni küzdelmet irányító kormányzati munkacsoport javaslatára, valamint az érintett területek kormányzóival egyeztetve arra a döntésre jutott, hogy „a karantén nem lesz szükséges”.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány a múlt év végén elkezdődött, 81 394 esetet tartottak nyilván, 3295-en haltak meg. Az ország megtiltotta a külföldieknek a belépést területére, mert jelenleg a beutazók jelentik a legnagyobb veszélyt a kórokozó terjedése szempontjából. Vasárnaptól jelentősen csökkentették a nemzetközi repülőgép-járatok számát is. Szakértők szerint a korlátozások hatása nagyjából tíznapos időeltolódással mutatkozik meg az adatokban.

Az AFP francia hírügynökség számítása szerint már több mint hárommilliárd embert szólítottak fel otthonmaradásra a világ 70 országában vagy régiójában a Covid-19 járvány megfékezése érdekében.

A Johns Hopkins Egyetem összesítésében szerint péntek este még 566 269 volt igazolt fertőzöttek száma, a halottaké pedig 25 336 világszerte.