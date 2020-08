Már tíz éve megjósolta a francia gondolkodó, miként szabadul el hazájában az erőszak

Éric Zemmour világhírű francia esszéista, publicista már egy tíz évvel ezelőtti interjúban is arra figyelmeztetett, hogy az egyre erősödő migráció következtében a francia társadalomban elszabadul majd a barbár erőszak. Sajnos igaza lett, mára mindennaposak a rendőrök és más hivatalos személyek elleni támadások.

A Valeurs Actuelles konzervatív francia hetilap tett közzé egy tíz évvel ezelőtti felvételt, amelyben a híres francia esszéista, publicista, Éric Zemmour arról beszél az RTL műsorában, hogy a migráció velejárójaként el fog szabadulni az erőszak a francia településeken és a külvárosokban – hívja fel a figyelmet a V4NA hírügynökség.

Az egy évtizeddel ezelőtti beszélgetés témája egy meggyilkolt gimnazista esete volt, akit az egyik, szintén középiskolás társa halálra késelt a Le Kremlin-Bicêtre nevű település gimnáziumában, Val-de-Marne megyében. Zemmour a történtekkel kapcsolatban elmondta, hogy

a világban zajló globális migráció hatása bizonyára az lesz, hogy a bevándorlók beviszik magukkal a békés társadalmakba a barbár erőszakot, amelyről a hosszú ideje háború nélkül élő országok azt hitték, hogy már rég felszámolták.

„Az áldozat ma egy fiatalember, holnap egy rendőr lesz, tegnap pedig egy tanár volt” – mondta akkor Zemmour. És valóban, sajnos a próféta szólt a publicistából, mondhatni megjósolta a tíz évvel későbbi Franciaország mindennapjait, mert mára bizony ott tart a nyugat-európai ország, hogy nem telik el nap erőszak nélkül, a célpontok pedig egyre gyakrabban rendőrök, illetve egyéb köztisztviselők.

Csapdába csalják a tűzoltókat

A publicsenat.fr portálnak nyilatkozva a francia nemzeti csendőrség főigazgatója, Christian Rodriguez, aki elmondta, hogy a csendőrök ellen elkövetett fizikai támadások száma 76 százalékkal megnőtt 2010 és 2020 között, 2019-ben 2300 csendőr sérült meg ellene elkövetett támadásban, ami 72 százalékkal több, mint 2012-ben volt.

A rendőröket is egyre többen támadják, az RTL januárban megjelent cikkében az áll, hogy 2019-ben 38 519 esetben tettek feljelentést rendőrök ellen elkövetett erőszakos támadás miatt, és ez a szám évről évre növekszik, két év alatt 18 százalékkal több agressziót követtek el az egyenruhások ellen. Az adatok szerint a tavalyi évben naponta átlagosan több mint 105 rendőrre támadtak rá.

A fiatalokból álló csőcselék kedvelt időtöltése, hogy csapdába csalják a tűzoltókat és a rendőröket oly módon, hogy – általában külvárosi területen – felgyújtanak egy autót vagy szemetest, majd bekerítik a kiérkező egyenruhásokat, és tűzijátékkal, valamint Molotov-koktélokkal támadnak rájuk. Csak 2019 októberében tíz ilyen eset történt Párizs környékén.

A francia polgármesterek sincsenek biztonságban. A Le Journal du Dimanche hetilap belügyminisztériumi adatokra épülő cikkéből kiderül, hogy az év eleje óta 233 esetben támadtak rá településvezetőkre, 35-tel több alkalommal, mint tavaly ilyenkor.

Buszsofőrök is célkeresztben

Manapság egyre gyakoribbak azok a viták is, amelyek a kötelező maszkviselés elmulasztása miatt alakulnak ki. Több esetben is előfordult már, hogy rátámadtak egy buszsofőrre vagy villamosvezetőre, mert megkövetelte a maszk viselését a járművön. Július elején a nemzetközi sajtót is bejárta annak a francia buszsofőrnek a tragédiája, aki arra kérte a járműre felszálló, migránsokból álló társaságot, hogy vegyék fel a maszkot, ám ők válaszképp lerángatták az 59 éves férfit a buszról, és olyan brutálisan megverték, hogy beállt nála az agyhalál, majd pár nappal később elhunyt.

A minap szintén egy buszsofőrt vert meg egy több fős banda fényes nappal a nyílt utcán, bár ebben az esetben nem tudni, hogy pontosan mi miatt támadtak rá a szerencsétlen sofőrre. A felvételen tisztán látszik, hogy sem a támadókon, sem a buszsofőrön nincs maszk.

Et ça continue.

Un agent de la ligne 133 se fait agresser

Cette violence devient insupportable. pic.twitter.com/I36ebeyexs — laurent gallois (@laurentgallois) August 26, 2020

Egy bizonyos: a számok nem hazudnak, és a statisztika alapján bizony egyre több Franciaországban az erőszakos bűncselekmény, tehát úgy tűnik, Éric Zemmour-nak igaza volt, amikor egy évtizede óva intett a migrációval együtt járó agressziótól.

Borítóképünkön Éric Zemmour francia publicista