Már két halálos áldozatot követelt a rekordárvíz Velencében

Két idős ember életét vesztette az olaszországi Velence városában, amelyet szerdára virradó éjszaka rekord magasságú tengervíz öntött el a heves esőzések nyomán.

Velencében továbbra is esik az eső, az erős szél miatt a tengervíz beáramlik a városba, a víz elárasztotta a híres Szent Márk teret is. A Szent Márk-székesegyházban a vízszint az éjszaka meghaladta az egyméteres magasságot. Az olasz kulturális miniszter válságstábot küldött Velencébe. Az óvodák, iskolák szerdán is zárva tartanak.

Szerda reggelre a vízszint 120 centiméterre süllyedt, de újabb tetőzést várnak a délelőtti órákban 145 centiméteres árszinttel. Az ár érkezését jelző szirénák folyamatosan jelzik a víz emelkedését. Az egy méter fölötti vízszint azt jelenti, hogy több ponton a térdig érő gumicsizma sem elegendő a közlekedéshez.

A város kedd óta víz alatt van, az éjszakai órákban

a víz elérte a 187 centiméteres magasságot, ami rekordnak számít: a történelmi feljegyzések szerint ilyen magas vizet 1200 óta csak hat alkalommal mértek eddig.

Ez a második legmagasabb az 1966-os után, amikor a Szent Márk téren 194 centimétert mértek.

A tengerár teljesen elöntötte Pellestrina szigetét, ahol két idős ember életét veszítette. Egyiküket áramcsapás következtében, akkor érte a halál, amikor lakóházában a szivattyúkat próbálta meg elindítani. A szigeten legutóbb ekkora ár az 1966-os nagy áradáskor volt.

A velencei Ca’Foscari palotában tűz ütött ki a víz okozta rövidzárlat miatt. Több velencei szállodát is víz öntött el az alsóbb szinteken. Az üzletek is víz alatt vannak, a gondolákat a szél elsodorta. A szél egy motoros csónakot is a szigetek rakpartjára vetett ki. A tűzoltók egész éjszaka dolgoztak.

A telefonösszeköttetés megszakadt, és továbbra is akadozik. A város polgármestere szerdára a legmagasabb fokozatú készültséget rendelte el.