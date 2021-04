Már az első oltás után is jelentősen csökken a fertőzés esélye

– derül ki a brit statisztikai hivatal (ONS) és az Oxfordi Egyetem újabb kutatásából, amelyet pénteken a BBC brit közszolgálati médiatársaság ismertetett.

Ahogy a Magyar Nemzet írja, a kutatáshoz mintegy háromszázhetvenezer brit lakost teszteltek három héttel azután, hogy megkapták az első oltásukat, amelynek az időpontja 2020 decembere és 2021 áprilisa közé esett. A kutatás alapján hetvennégy százalékkal csökkent azoknak az aránya, akik megfertőződtek és tüneteket is produkáltak, míg a tünetmentes fertőzések aránya ötvenhét százalékkal esett vissza.

Koen Pouwels, az Oxfordi Egyetem vezető kutatója elmondta: az eredmények megerősítik a döntést, hogy növeljék a vakcinák beadása közti időtartamot.

A professzor ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a kutatási adatok alapján van rá esély, hogy a beoltott emberek is megfertőződjenek és továbbadják a betegséget másoknak. Hangsúlyozta: a távolságtartás és a maszkviselés továbbra is szükséges az oltás után.

A kutatási eredmények szerint a Pfizer–BioNTech-oltóanyag második dózisának a beadása után kilencven százalékkal csökken a fertőzés esélye. Az Oxford–AstraZeneca-vakcina esetében a kutatók egyelőre nem tudtak hasonló következtetést levonni, mert a felmérés időszakában még nem adtak be elég második adagot ebből az oltóanyagból. A szakértők azonban egyértelműen megállapították, hogy a két vakcina ugyanolyan hatékonyságú a hetvenöt évnél idősebbek és a krónikus betegségekkel küzdők körében is, mint az összes többi lakossági csoportban.

Az oltások hatékonyságára vall az is, hogy már nem a koronavírus-fertőzés az első számú halálozási ok Angliában:

Az ONS hangsúlyozta, hogy egyetlen hónap alatt hetvenkét százalékkal csökkent a járvány miatt bekövetkezett halálozások száma, ami a koronavírus-járvány kezdete óta az eddigi legnagyobb havi visszaesés az országban. A brit egészségügyi minisztérium csütörtök esti beszámolója szerint az első oltási adagból eddig 33 257 651-en részesültek, közülük 11 192 601-en a második dózist is megkapták, vagyis összesen 44 450 252 adagot adtak már be a koronavírus elleni vakcinákból az Egyesült Királyságban. A brit kormány célkitűzése az, hogy július 31-ig a teljes brit felnőtt lakosság – hozzávetőleg 52,7 millió ember – részesüljön a koronavírus elleni oltás első adagjából – számol be róla az MTI.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79

On 22 April, 2,729 new cases and 18 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.

33,257,651 people have now received the first dose of a #vaccine and 11,192,601 have received a 2nd dose. pic.twitter.com/m43P6cSZux

— Public Health England (@PHE_uk) April 22, 2021