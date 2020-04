Már 31 millió maszk és 133 ezer teszt érkezett Magyarországra

Csaknem 31 millió maszk, 133 ezer teszt és 152 lélegeztetőgép érkezett Magyarországra – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztatóján az Országgyűlés külügyi bizottságában kedden.

A járvány jelenlegi szakaszában az egészségügyi védekezés a legfontosabb, a sikerhez eszközökre van szükség, ezek pedig kivétel nélkül Kínából érkeznek – jelentette ki. Kína képes a tömegtermelésre, de a kereslet jóval nagyobb mint a kínálat.

„Westernfilmbe illő jelenetek zajlanak a világban” – fogalmazott -, amikor bizonyos helyre szánt áruk egész máshová érkeznek meg.

Magyarország 116 millió maszkot rendelt, ebből csaknem 31 millió érkezett meg keddig, és a héten várhatóan még 8 millió fog érkezni.

Lélegeztető gépből 14 490-et rendelt az ország és eddig 152 érkezett, tesztből 3,3 milliót, és 133 200 érkezett meg eddig, védőfelszerelésből pedig 47,753 milliót és 27 millió érkezett.

Kedden délelőttig érkezett 137 400 izolációs köpeny és még a nap folyamán megjön 100 lélegeztető gép, 200 betegőrző monitor és 135 ezer teszt.

A hétvégén érkezett Kínából 400 ezer tabletta, amelynek hatóanyaga a kutatások szerint hatásos lehet koronavírusos megbetegedés esetén. A kínai-magyar légihídon várhatóan még a héten további 8 millió maszk érkezik – ismertette a külügyminiszter.

Sátoraljaújhelyen már szerelik azt a kínai gépsort, amely a napokban megkezdi működését, és havonta 2,8 millió maszkot tud gyártani – tette hozzá.

Elmondta, egész Nyugat-Európa és az Egyesült Államok is Kínában áll sorba maszkért, lélegeztetőgépért. Ebben a válsághelyzetben a nemzeti válaszok „működnek”, a nemzetközi szervezetek csak a helyüket keresik – jegyezte meg az unióra utalva Szijjártó Péter.

A járvány után semmi nem lesz olyan, mint eddig. Kínában előbb indult és várhatóan hamarabb lefut a járvány, az élet ott hamarabb visszatérhet a rendes kerékvágásba, a geopolitikai világrend, az erőviszonyok pedig az eddiginél is jobban átrendeződhetnek. A világjárvány és az azt követő kiútkeresés együtt jár az új lehetőségek keresésével, ez egy új verseny kezdete. Évtizedekre meghatározhatja az országok sorsát, hogy melyiknek hogyan sikerült „eldobbantania” a válságból – hangsúlyozta.

A miniszter elmondta, hogy együttműködnek a főpolgármesteri hivatallal és a kerületi önkormányzatokkal, nekik is érkezett 165 ezer maszk, amelynek egy részét már átvették.

Szijjártó Péter kiemelte: fontos segíteni a környező országokat, mert ha legyengülnek, akkor nem tudnak ellenállni a nyugat-balkáni útvonalon erősödő migrációs nyomásnak, az pedig fokozott egészségügyi kockázatokkal is jár.

A miniszter elmondta: Magyarország történelmének legnagyobb hazatérési akciója zajlik. Kedd reggelig 166 országból 7995 magyar állampolgárnak segített hazatérni a külügyminisztérium, és 928 hazatérését szervezik jelenleg is. A magyar államtól a hazatéréshez segítséget kérő magyarok száma világszerte egyre nő. Eddig összesen 200 magyar hazatérésében tudott segíteni az EU, ez a 2,5 százaléka az összes hazahozott magyarnak. Ez az arány jelzi mennyire hatékony a nemzeti és mennyire a brüsszeli koordináció – jegyezte meg.

A világjárvány miatt lezárt határokkal kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta: főszabály szerint a magyar határokon csak magyar állampolgárok léphetnek be, de az ország geopolitikai fontosságát jelzi, hogy tucatnyi ország kért áru- és személyszállítási tranzitra lehetőséget. Napi 12 ezer kamion lép be az országba, ebből 6400 a tranzitforgalom része. Nyugat-Európából számos kelet- és közép-európai ország állampolgárai térhettek vissza hazájukba Magyarországon keresztül.

Fontos a határmeneti gazdasági együttműködés fenntartása is, a munka miatt ingázók érdekében megállapodásokat kötött Magyarország a szomszédos államokkal. Szlovákia felé 10 átkelő van nyitva, Románia felé 6 volt, de a román külügyminisztérium és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség közös kérésére kinyitottak még 3-at, Szlovénia felé 3 volt nyitva, e mellé további 2-t nyitottak. Horvátország felé 7 határátkelő működik, Ausztria felé a 30-ból 8 van nyitva. Ukrajna és Szerbia a saját állampolgárai előtt is lezárta határait, de Magyarországról Szerbia felé 3 átkelő nyitva van a teherforgalom számára, és Magyarország kérte még 2 megnyitását. Ukrajna felé pedig a teherforgalomban működik a záhonyi átkelő, és Magyarország kezdeményezte, hogy személyforgalomra is legyen lehetőség – sorolta.

A gazdaságvédelmi akciótervről szólva Szijjártó Péter azt mondta: az egyik fontos cél a munkahelyek megtartása. Ennek érdekében megkezdődik a részmunkaidős foglalkoztatás bértámogatása, a munkaerőköltségek 70 százalékának állami átvállalása mellett pedig az Eximbank 400 milliárd forintos beruházási hitelkeretet nyitott a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára. Az Eximbank 50 milliárd forintos garanciaprogramot is indít a vállalati hitelekhez kapcsolódva. Mivel pedig a járvány miatt a fizetési határidők egyre inkább kitolódnak, ennek áthidalására az exportáló kkv-nak 150 milliárdos biztosítási program is nyílik. A kormány az új munkahelyek létrehozása érdekében új beruházásösztönzési formákat is kialakít – jelezte.

A külügyminiszter képviselői kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy készek segíteni a határon túli magyaroknak, és erről konzultálnak a szervezeteikkel, a nemzetpolitikát ugyanis járvány idején sem szabad háttérbe szorítani.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is: van külföldi magyar misszióban megfertőződött magyar diplomata.

Képviselői felvetésekre reagálva Szijjártó Péter megjegyezte: érthetetlen számára, hogy egyes nyugati kormányoknak a jelenlegi helyzetben is van energiájuk a jogállamiságról folyó vitákra.