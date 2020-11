Magyarország szomszédságában riasztó a járványhelyzet

A második hullám jóval súlyosabb, mint az első volt.

Európában a koronavírus-járvány második hulláma még súlyosabb, mint az első volt tavasszal – írja a Magyar Nemzet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sokkoló statisztikái szerint:

Összesen már több mint 12,5 millió fertőzött van az 54 országot (köztük Oroszországot és még néhány ázsiai államot) tömörítő térségben

Már több mint 300 ezren veszítették életüket a kór miatt.

Az elmúlt egy héten majdnem kétmillió új esetet regisztráltak.

Hét nap leforgása alatt több mint 23 ezren haltak bele a Covid-19 szövődményeibe.

Mint arra Hans Kluge, a WHO európai részlegének vezetője figyelmeztetett a minap:

Európa ismét a járvány gócpontja.

Kelet-Közép-Európa összességében még a hatékonyan védekező térségek közé tartozik, de a mutatók itt is meredeken emelkednek. Szomszédainknál is meglehetősen aggasztó a helyzet, ha eltérő keménységgel is, de mindenki szigorít.

Ausztria: 147 ezer eset, 8241 napi új eset, 1377 elhunyt

Két héten belül az összes rendelkezésre álló koronavírusos betegek számára elkülönített ágy megtelhet!

– kongatta meg a vészharangokat Herwing Ostermann, az osztrák közegészségügyi szolgálat vezetője.

A második hullám jóval erősebb, jóval dinamikusabb, jóval komolyabb – tette hozzá Rudolf Anschober egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint az a cél, hogy elkerüljék a kórházak telítődését, illetve azt, hogy az orvosoknak fontossági sorrendet kelljen kialakítaniuk a koronavírusos betegek között.

Ennek fényében nem is csoda, hogy nyugati szomszédunknál a hét elejétől rendkívüli szigorítások lépnek életbe. Az MTI összesítéséből kiderül: a profi sportok kivételével betiltottak minden rendezvényt, bezártak a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak. A hotelek sem fogadhatnak vendégeket, de a veszteségek nyolcvan százalékát az állam megtéríti.

Emellett éjszakai kijárási tilalmat léptettek életbe: a lakosok este 8 és reggel 6 között csak meghatározott esetekben – például munkába járás, sportolás vagy kutyasétáltatás miatt – hagyhatják el lakhelyüket.

Az iskolák és az óvodák továbbra is nyitva maradhatnak, de a felső tagozatosok és a felsőfokú oktatási intézmények tanulói áttértek a digitális oktatásra. Az üzletek korlátozások nélkül nyitva tarthatnak, és a személyes szolgáltatást nyújtók – fodrászok, kozmetikusok – is folytathatják munkájukat. Ugyanakkor tíz négyzetméterre csak egy vendég juthat.

Szlovákia: 73 ezer eset, 2500 napi új eset, 354 elhunyt

Igor Matovič miniszterelnök egyedülálló módon próbálta kezelni a járványhelyzetet: baljós előjelek mellett ugyan, de a 10 és 65 év közötti lakosságot letesztelték koronavírusra. A vizsgálaton végül 3,63 millió állampolgár, az ország lakosságának kétharmada vett részt, a többieknek karanténba kellett vonulni.

A szűrések 38 359 személynél, azaz az összes teszteltek 1,06 százalékánál mutattak ki koronavírus-fertőzést.

A tesztelés második fordulója ezen a hétvégén folytatódik. Ez már csak azokat a járásokat érinti, ahol az első fordulóban a pozitív tesztek aránya magasabb volt 0,7 százaléknál.

Szlovákiában ezen túl ugyancsak kijárási tilalmat rendeltek el, az eredetileg november 9-én lejáró korlátozást meghosszabbították november 14-ig. Ez azonban nem olyan szigorú, mint a tavaszi lezárásnál, az emberek például továbbra is járhatnak a munkahelyükre, ugyanakkor csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel.

Ukrajna: 238 ezer eset, 10 700 napi új eset, 8312 elhunyt

Kijev számos másik európai ország példáját követve a helyzet súlyosságától függően színskálákkal osztja be régióit, így területenként eltérnek az óvintézkedések. Az MTI tájékoztatása szerint a vörös besorolású helyeken például be kell zárni az iskolákat, a közösségi közlekedést le kell állítani, vagy csak a stratégiailag fontos intézmények alkalmazottai vehetik igénybe, nem tarthatók tömegrendezvények, és a piacokat is bezárhatják.

Denisz Smihal miniszterelnök ugyanakkor pénteki parlamenti felszólalásában közölte,

hogy a kormány nem tervezi teljes körű karantén, csak további szigorítások bevezetését.

Hogy milyen szigorításokról lehet szó? A parlament például törvénymódosítást fogadott el, amelynek alapján helyszíni bírság szabható ki azokra, akik nem viselnek az orrot és a szájat is elfedő védőmaszkot középületekben vagy a közösségi közlekedési eszközökön. Szóba került az úgynevezett hétvégi karantén bevezetése is, ami azt fogja jelenteni, hogy csak az élelmiszerboltok és a patikák lesznek nyitva, minden más bezár, valamint a közösségi közlekedés fog működni.

Kárpátalján nagy része egyébként vörös besorolású, a megyében 16 670 aktív esetet regisztráltak, négyszáz feletti a napi új esetek, és 413 a halálos áldozatok száma.

Románia: 287 ezer eset, 10 260 napi új eset, 7663 elhunyt

Bár jelenleg még van hely a kórházakban mind az intenzív terápiára szoruló, mind a kevésbé súlyos fertőzöttek számára, felvették a kapcsolatot néhány olyan országgal, amellyel Románia különleges kapcsolatot ápol, és szükség esetén segítséget kérnek majd – jelentette ki pénteken Klaus Johannis román államfő, ami már önmagában is jelzi, hogy mekkora a baj keleti szomszédunknál.

Ennek szellemében csütörtökön újabb szigorításokról döntöttek. Az MTI összefoglalója szerint hétfőtől a lakáson kívül mindenütt kötelező lesz a védőmaszk viselése, éjszaka pedig – 23 és 5 óra között – kijárási tilalmat vezetnek be, mert a fiatalok ebben az időszakban szoktak bulizni. Hétfőtől tilos lesz bármiféle összejövetelt, mulatságot, bulit tartani.

A határozat szerint az állami intézmények és magáncégek alkalmazottainak is át kell térniük a távmunkára, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, a személyes jelenlétet követelő munkahelyeken pedig be kell vezetni a lépcsőzetes munkakezdést, hogy lehetővé tegyék a távolságtartást a közszállításban.

Hétfőtől nem tarthatnak nyitva 21 óra után a boltok és áruházak, kivételt a benzinkutak, házhozszállítással foglalkozó vállalkozások és gyógyszertárak képeznek.

Ugyancsak hétfőtől országszerte bezárnak az iskolák és óvodák, a bölcsődék és a napközik azonban tovább működhetnek.

Szerbia: 58 ezer eset, 2300 napi új eset, 871 elhunyt

A koronavírus-járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb korábban még azt ígérte, hogy ha 1500 fölé kúszik a napi új esetek száma, komoly korlátozásokra lehet számítani. Ezt a vörös vonalat már régen elhagyták, a stáb egy héttel ezelőtt mégis világossá tette, egyelőre nem kell újabb szigorításokat várni, elég a meglévő intézkedéseket betartani.

Álláspontjukon aztán mégis változtattak, betiltották az öt fősnél nagyobb rendezvényeket, valamint a jövő hét szerda és péntek között iskolai szünetet rendeltek el.

Szigorúbban lépnek fel a szabályszegők ellen is: a maszkviselés vagy a kötelező távolságtartás megtagadásáért a továbbiakban is ötezer dináros (15 300 forint) pénzbüntetés róható ki, ám a korábbiakkal ellentétben több ellenőr lesz, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudják büntetni a törvénysértőket.

Nem túl jó a helyzet a Vajdaságban sem. – A járványhelyzet napról napra romlik Újvidéken, az egészségügyi rendszer pedig az összeomlás szélén áll, ugyanis nagyon sokan szorulnak kórházi ellátásra – nyilatkozta Snežana Bojanić tartományi egészségügyi segédtitkár. Mint mondta, alig van olyan hely Vajdaság területén, ahol ne tartanának nyilván aktív koronavírus-fertőzötteket.

Horvátország: 62 ezer eset, 2900 napi új eset, 717 elhunyt

Nem lesz sem lezárás, sem kijárási tilalom, a jelenlegi intézkedések elégségesek – tette világossá a pénteki tanácskozáson Andrej Plenković horvát kormányfő a BalkanInsight tudósítása szerint. A horvátoknál a szájmaszk viselése mindenütt kötelező az országban, de nem büntetik a szabálysértőket. Büntetik azonban a jogi személyeket, a fodrász- és szépségszalonok, az edzőtermek és vendéglátóhelyek üzemeltetőit, ha nem tartják be a higiéniára és védőtávolságra vonatkozó rendeleteket – írta a távirati iroda.

Ötven fő felett tilosak a nyilvános összejövetelek, de korlátozott létszámmal továbbra is lehet esküvőket, temetéseket, más magánjellegű rendezvényeket tartani. A sporteseményeket nézők nélkül lehet csak megrendezni, a vendéglátóhelyeknek pedig legkésőbb éjfélkor be kell zárniuk.

Szlovénia: 41 ezer eset, 1700 napi új eset, 497 elhunyt

Ljubljana meglehetősen kemény kézzel próbálja útját állni a vírus terjedésének, az oktatási intézmények – az általános iskolák alsó tagozatos osztályai kivételével – már október 19-től távoktatásra álltak át, hétfőtől kezdve pedig mindenki számára online kezdődik meg az oktatás. A kormány csütörtöki döntése szerint egy hétig még érvényben marad a hat főnél nagyobb csoportosulásokra vonatkozó tilalom, valamint – néhány kivétellel – továbbra sem nyithatnak ki a nem alapvető fontosságú cikkeket forgalmazó boltok, a vendéglátóhelyek és a szállodák, valamint a fodrász- és szépségszalonok.

Marad a még október végén bevezetett éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom, és továbbra is kötelező a szájmaszk viselése mindenütt.

A kormány hetente vizsgálja felül az intézkedéseket, a járványügyi adatok tükrében pedig dönt arról, enyhít-e a korlátozásokon, vagy meghosszabbítja őket.

A szlovénoknak amiatt is fájhat a feje, hogy hamarosan kezdődik a síszezon, a vendégek elmaradása végzetes lehet az idegenforgalmi ágazatnak. Abban reménykednek, hogy december második felére rendeződik annyira a helyzet, hogy a szezon második felét meg lehet menteni.