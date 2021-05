Karácsony Gergely alkalmatlan! – ez volt a legfontosabb üzenete a Fidesz 2018-as fővárosi önkormányzati kampányának. A budapesti szavazók ezt vagy nem hitték el, vagy nem érdekelte őket, s Karácsonyt választották meg a város vezetésére.

Az azóta eltelt években a főpolgármester sokszor bizonyította a Fidesz-szlogen igazát, tevékenysége gyakorlatilag a közösségi médiában zajlik, a városban viszont semmi sem történik, ami meg mégis, az jobb lenne, ha nem történne. De ez egyelőre legyen a budapestiek dolga. A kérdés viszont az, akar-e Magyarország egy ilyen semmittevő, egy város vezetésére is alkalmatlan kormányfőt?

Karácsonyról pedig most az is kiderült, nemcsak tutyimutyi, hanem meggondolatlan, hebrencs, kelekótya is. Az Economist című lap összehasonlította Orbán Viktort és Karácsony Gergelyt – például hogy a főpolgármester a főváros, a miniszterelnök meg a vidék embere –, s ő az újság elemzését azzal bírta kiegészíteni: ő magas és sovány, a kormányfő meg alacsony és kövér. Igazából először azt hittem, valami félreértés van a dologban, ilyet normális politikus nem mond, nemcsak azért, mert sértő, hanem mert semmi köze sem a magasságnak, sem a testsúlynak a politikai teljesítményhez. De kiderült, Karácsony tényleg ezt mondta, s hogy ez mennyire ciki, az is bizonyítja, hogy a felháborodást látva bocsánatot is kért. De hát tudjuk, milyenek ezek a politikusi bocsánatkérések: nyilván a szponzorai és tanácsadói rászóltak, hogy ezt azért már mégse kellene.

Na, most hazánk lakosságának a hetven százaléka túlsúlyos vagy éppen elhízott. Sajnos. Karácsony szavaiból az következik, hogy ez a hétmillió ember – a testsúlya miatt – nem alkalmas semmire, ők a rosszak, mert ugyebár a magas és sovány emberek a jók. Akár mint Orwell Állatfarmjában: Négy láb jó, két láb rossz! Vajon mit tervez Karácsony a kövérekkel és alacsonyakkal, ha ne adja Isten, ő lenne a miniszterelnök? Átnevelőtáborba küldené, vagy esetleg kitelepítené őket a Hortobágyra? Ezekben az ügyekben az őt támogató MSZP- és DK-elődöknek van némi gyakorlatuk. Például megkérdezhetné Gyurcsány Ferenc feleségének családját, hogyan is volt ez egykor.

S ha már Gyurcsány: magas, vékony emberként lett miniszterelnök, szóval pont Karácsony gusztusára való. Aztán a magyar történelem egyik legrosszabb kormányfője lett. Gyanítom, sokkal jobban Karácsony sem tudná vezetni az országot. Persze nem azért, mert magas és vékony. Hanem azért, mert láthatóan hiányoznak belőle azok a tulajdonságok, amelyek egy kormány, egy ország vezetéséhez szükségesek.

Arról persze nem is szólva, hogy Karácsony nem beszél semmilyen idegen nyelven. Manapság pedig enélkül nagyon nehéz boldogulni a nemzetközi politikában. Hogy tudna egy bizalmas, négyszemközti tárgyalást lefolytatni bárkivel is? Elképzelem, ahogy Putyinnal vagy Bidennel ülnek, s Karácsony folyton sürgeti a tolmácsot: mit mondott, mit mondott? Szóval Karácsony csak magyarul beszél, de eddigi pályafutását ismerve arra azért nem esküdnék meg, hogy érti is a magyart.