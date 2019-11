Tagadta a bűnösségét a bíróságon Gyárfás Tamás

Tagadta bűnösségét a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként előre kitervelten elkövetett emberöléssel megvádolt Gyárfás Tamás médiavállalkozó, sportvezető a Fővárosi Törvényszék előkészítő ülésén kedden. Amennyiben Gyárfás bűnösnek vallotta volna magát, a vádhatóság tizenkét év szabadságvesztés kiszabását indítványozhatta volna.

Az előkészítő üléssel kezdődött meg ma a Fővárosi Törvényszéken Gyárfás Tamás büntetőpere. A Nap Tv volt vezetőjét és egykori úszószövetségi elnököt a Fővárosi Főügyészség felbujtóként előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg 2019. július 30-án – derül ki a Pesti Srácok cikkéből. Bár az ügyészség a vádiratban a Magyar Nemzet szerint tizenkét év szabadságvesztés kiszabását indítványozta, amennyiben Gyárfás Tamás az előkészítő ülésen teljes körű beismerő vallomást tesz, de a Pesti Srácok még a tárgyalás előtt megírta, hogy szinte biztos, hogy a volt sportvezető nem fogadja el az ügyészség ajánlatát.

Így is történt, az MTI tudósítása szerint ugyanis ma

a törvényszéken Gyárfás Tamás tagadta bűnösségét, és több mint egyórás vallomásában többek között azzal érvelt, hogy személyiségétől idegen az erőszak, Fenyő Jánossal fennálló lényeges nézeteltérései pedig már jóval a gyilkosság előtt rendeződtek.

A Pesti Srácok tudósítása szerint Gyárfás Tamás vallomásában azt is tagadta, hogy Tasnádi Pétert bízta meg Fenyő likvidálásával, ennek szerinte nem is lett volna értelme, ha már egyszer Portik ugyancsak Fenyő János megölésére készült. Gyárfás Tamás szerint Portik azzal a szándékkal kereste meg őt többször, hogy néhány olyan mondatot kicsikarjon tőle, amelyek alátámaszthatják Gyárfás érintettségét, de a vádlott szerint ilyen nem hangzott el. Gyárfás ugyancsak felhívta a figyelmet arra, hogy a hangfelvételeket manipulálták, kivágott részeket állítottak össze, amelyet szerinte a Nemzeti Nyomozó Iroda szakértője is igazolt – írja a lap.

Gyárfás Tamás szerint lényeges körülmény az is, hogy a vizsgálatban meghallgatták Portik egykori olajos üzlettársát, egykori mentorát, Drobilich Gábor pedig elmondta, hogy Portik beszámolt neki arról, hogy meg nem nevezett körök küldték Gyárfásra, hogy járassa le, keverje gyanúba őt.

A lap szerint vallomásában Gyárfás Tamás hivatkozott arra is, hogy neki kiváló hatósági, közéleti, politikai kapcsolatai voltak a merénylet idején, így semmi oka, és indítéka sem lett volna arra, hogy olyan bűnözői körökkel egyeztessen, mint Tasnádi és Portik egykori társasága, és nem is állt a szándékában ilyesmi.

Érdekellentét, üzleti vita, gyilkosság: Gyárfás és a Fenyő-gyilkosság

Fenyő és Gyárfás között már az 1990-es évek közepén üzleti vita és ebből fakadóan később személyes ellentét is kialakult. A vád szerint Gyárfás Tamás bujtotta fel Portik Tamás olaj vállalkozót arra, hogy egy szlovák bérgyilkos, Jozef Roháč segítségével ölesse meg riválisát, Fenyő Jánost, aki egy videókazettákat terjesztő és egy napilapot kiadó gazdasági társaságnak – a VICO Rt.-nek – is vezérigazgatója volt. Roháč a merényletet végre is hajtotta.

Bár már a gyilkosság után nem sokkal felmerült az ügyben Gyárfás Tamás neve, végül csak tavaly április 17-én vették őrizetbe és gyanúsították meg a bűncselekménnyel. Az ügyészség indítványozta előzetes letartóztatását, ám a bíróság 200 millió forint óvadék ellenében lakhelyelhagyási tilalomra ítélte azzal, hogy nyomkövetőt kell viselnie.

Gyárfás Tamás 1997-ben elhatározta, hogy a játszma végleges lezárása érdekében megöleti Fenyő Jánost – idézi fel a történteket a Magyar Nemzet cikke. Ezért 1997 szeptemberében megbízott ezzel egy, az éjszakai életből közismert személyt (Tasnádi Pétert, aki tanúként részese a pernek), aki 12 millió forintért vállalta, ám hatmillió forint előleg átvétele után nem teljesítette a megbízást. A vádlott választása ezek után Portik Tamásra esett, akit 1994 óta ismert. A vád szerint Portik Tamás a megbízást elfogadta, és rávette az emiatt időközben jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre elítélt Jozef Roháčot Fenyő János megölésére. Roháč 1998. február 11-én a késő délutáni órákban Budapest II. kerületében, a Margit körút és a Margit utca sarkánál, a piros lámpánál a gépkocsijában várakozó Fenyőhöz lépett, és egy gépfegyverrel kivégezte.

A törvényszék jövő februárra tűzte ki a következő tárgyalásokat, ahol folytatják Gyárfás Tamás meghallgatását.

Gyárfás Tamásról a Fenyő-gyilkosság tárgyalásának apropóján a Hír TV Főhős című műsora is készített portréfilmet, amelyet itt tekinthet meg: