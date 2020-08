Luxusórával lephették meg Jakab Pétert a párttársai

Rolex karórát kaphatott párttársaitól Jakab Péter, a Jobbik elnöke a 40. születésnapjára. A Jobbik tatabányai elnökségi ülése után megünnepelték azt is, hogy a baloldal támogatja azt az egyéni országgyűlési képviselőjelöltjüket, aki az ország egyik legszegényebb régiójában indul az októberi időközi országgyűlési választáson. A frakcióülésen volt olyan résztvevő, akit a csapra vert sör hatszázalékos alkoholtartalma nem a borsodi választókörzet számozására, hanem a Jobbik csökkenő támogatottságára emlékeztette.

Rolex márkájú karórát kaphatott Jakab Péter, a Jobbik elnöke a frakciótársaitól a 40. születésnapjára. A Magyar Nemzet Jobbik-közeli forrásból származó értesülései szerint a múlt hét elején Tatabányán tartott elnökségi ülés után adták át a drága ajándékot a pártelnöknek, aki azt

magasba tartva ünnepeltette magát a cirka 100 főnyi párttagság és aktivisták előtt, akiknek külön felhívták a figyelmét az átadott óra márkájára.

A Jobbik sajtója a lap kérdésére tagadta, hogy Jakab „bármilyen órát” kapott volna a párttól. Ám Szabó Gábor, a Jobbik választmányi elnöke – aki részt vett az elnökségi ülésen – kérdésre megerősítette, hogy Jakabot egy órával ajándékozták meg, amely szerinte „véletlenül sem Rolex”.

A karóra márkáját azonban nem tudta megnevezni. Hozzátette: az óra „baráti finanszírozású ajándék” volt, és szerinte sem a Jobbik frakció, sem a párt, sem pedig a pártalapítvány „nem költött rá egy forintot sem”. Elmondása szerint ő nem szállt be az óra árába.

Meglehetősen szokatlan az eset, hiszen a lap úgy tudja,

az előző pártelnökök – például Vona Gábor, Sneider Tamás – teljesen privát ügynek tekintették a születésnapjukat, és még a kerek évfordulókat sem pártrendezvényen ünnepeltették, valamint a Jakabéhoz hasonló ajándékozási ceremóniákat sem tartottak.

A Rolex-szel, vagy más hasonló prémium órával történő önünnepeltetés nem illik abba a kispolgári imázsba, amit Jakab egyebek mellett bőrdzsekis viselettel, és laza, sok esetben pedig egyenesen alpári stílusban elmondott parlamenti beszédeivel alakított ki magáról. Emellett pártrendezvényen drága órát ceremoniálisan ajándékozni az elnöknek nem igazán ízléses, ráadásul politikailag is meglehetősen kockázatos.

A jobbikos Bíró László – aki mögé a széles körű összefogását demonstrálandó állt be nemrég a baloldal – Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókerületében, az ország egyik legszegényebb régiójában indul az október 11-i időközi parlamenti választáson.

Még ha nem is Rolex volt az óra márkája, életszerűtlen, hogy néhány tízezer forintos replikát ajándékoztak volna Jakabnak, hiszen több, milliós fizetésű képviselő dobta rá össze a pénzt a pártelnöknek, aki még egy Facebook-bejegyzésével is nyomatékosította, hogy igényli a rivaldafényt a születésnapja kapcsán is.

Az mindenesetre tény, hogy a Rolexek ára nagyjából egymillió forinttól gyakorlatilag a csillagos égig terjed.

A Magyar Nemzet információi szerint még a frakció jelenlévő dolgozói között is volt, aki rossz szájízzel statisztált a ceremónián. Úgy tudják, hogy Borsodi Bivaly márkájú sörrel ünnepeltek, amelynek alkoholtartalma hatszázalékos, vagyis megegyezik a hőn vágyott választókörzet számával, ráadásul utal a pártelnök tágabb szülőhelyére is. Brenner Koloman, az Országgyűlés frissen megválasztott jobbikos elnöke állítólag fennhangon fel is hívta a figyelmet erre az egybeesésre, ám a helyeslő kurjantások mellett olyan is akadt, akit a 6-os szám inkább a párt százalékban kifejezett támogatottságára emlékeztetett.

Erre kicsit borúsabbá vált a hangulat, és Nunkovics Tibor honatya meg is feddte az illetőt, amiért ilyesmit ki mert egyáltalán mondani.