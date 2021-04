Letiltotta a Facebook a BLM-alapítóról szóló leleplezés megosztását

A New York Times kolumnistája, Ben Smith is beszámolt erről egy tweetjében. Azt írja, a Facebook azzal indokolja a korlátozást, hogy a cikkben magáninformációk szerepelnek egy személlyel és annak lakóhelyével kapcsolatban, és az kárt okozhat számára. (Itt nyilván Patrisse Cullors luxusingatlanáról lehet szó, amely a leleplező cikk középpontjában áll.)

A Facebook szóvivőjea The Hill-lel azt közölte, a korlátozás oka, hogy a New York Post a cikkel megsértette az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó irányelveket. A Facebook azt nem közölte, hogy a tiltás globális volt-e, vagy csak az Egyesült Államokban volt érvényben, ám az Inquire európai felhasználóktól kapott, csütörtök este készített kérpenyőmentéseket osztott meg, amelyeken az amerikai felhasználók által látotthoz hasonló hibaüzenet olvasható a cikk megosztási kísérletével összefüggésben.

The source (New York Post) is troubling but not as troubling as the information. From Jesse to Al to now, the movement is for sale. Inside BLM co-founder Patrisse Khan-Cullors’ million-dollar real-estate buying binge https://t.co/HCCvFv0L1o

— Kamau Franklin (@kamaufranklin) April 11, 2021