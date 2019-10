Leégett Osgyán reneszánsz kastélyának tetőszerkezete (videó)

A kastélyban, amely egykoron a Korponay és a Luzsénszky családoké volt, csütörtök délután öt óra körül keletkezett a tűz.

Lángra kapott és leégett a felvidéki Rimaszombathoz közeli Osgyán reneszánsz kastélyának tetőszerkezete – adta hírül a ma7.sk felvidéki magyar hírportál.

A kastélyban, amely egykoron a Korponay és a Luzsénszky családoké volt, csütörtök délután öt óra körül keletkezett a tűz. Bár a lángok megfékezésén mintegy harminc tűzoltó dolgozott, mire késő estére sikerült eloltani őket, a műemlék épület zsindellyel borított teljes tetőszerkezete leégett.

Az egész tetőszerkezet a tűz martalékává vált. A kastély alapterülete 40×40 méter, az épületnek gyakorlatilag már nincs teteje – nyilatkozta a helyi sajtónak Marián Brádnan, a rimaszombati tűzoltóság munkatársa, aki azt is hozzátette, szakértők bevonásával vizsgálják, hogy mi okozhatta a hatalmas tüzet.

Helyi szemtanúk elmondása alapján egyszerre több helyen keletkezett tűz, így nem kizárt, hogy szándékos gyújtogatás történt a felvidéki településen.

Az osgyáni várkastély egy 13. században épült, majd a 17. században az osztrák császári hadsereg által felégetett vár alapjaira épült. Itt született a Jókai Mór Lőcsei fehér asszony című regényéből ismert Korponay Jánosné Júlianna is. A reneszánsz építmény sokáig Osgyán büszkeségének számított, a két világháború között Orsolya rendi apácák lakták, majd a második világháborúban súlyosan megrongálódott, a múlt század 50-es éveitől lakatlan. A kastély a rendszerváltoztatás után többször is tulajdonost váltott, felújítására és felhasználására különféle tervek születtek, de ezek közül egyik sem valósult meg. A kastély egy ideig végrehajtás alatt is állt.

Hét évvel korábban, felelőtlen gyújtogatás következtében hasonló sorsra jutott a krasznahorkai vár, amelynek teljes felújítása máig nem fejeződött be.