Lampedusa polgármestere általános sztrájkot hirdetett a migráció ellen

A tüntetés azután kezdődött, miután egyetlen hajóval félezer migráns érkezett az olaszországi szigetre, és a helyi migránstábor ismét zsúfolásig megtelt.

Lakossági tüntetés zajlott Lampedusa szigetén vasárnap, miután egyetlen hajóval félezer migráns érkezett az olaszországi szigetre, és a helyi migránstábor ismét zsúfolásig megtelt; Salvatore Martello polgármester általános sztrájkot hirdetett, hogy kikényszerítse a sziget lezárását.

Salvatore Martello bejelentette, hogy a szakmai kategóriák képviselőivel egyeztetve akár már hétfőn megkezdik az általános sztrájkot. „Lehúzzuk a redőnyöket, leállítjuk a szigetet, lezárjuk a kikötőt. Így igyekszünk emlékeztetni a kormányfőt, hogy Lampedusa Olaszországhoz tartozik” – mondta a sziget polgármestere. Ijesztőnek nevezte Giuseppe Conte miniszterelnök „tétlen hallgatását”.

„A sziget megtelt, nincsen több hely nálunk. Ha a kormány úgy határozott, hogy migránstáborrá alakítja Lampedusát, az utcára vonulunk és sztrájkolunk” – mondta Martello, és megjegyezte, hogy a helyzet nem kizárólag Lampedusát érinti, hanem egész Olaszországot.

A kevesebb mint hatezer lakosú Lampedusán jelenleg ezernyolcszáz bevándorló tartózkodik. Nem férnek el a migránsok számára kialakított úgynevezett „hot spot”-ban, ezért egy részüket a Testvériség Háza egyházi intézmény épületeiben fogadták be. Most sokkal többen vannak mint négy nappal ezelőtt, amikor megkezdődött a migránsok elszállítása: két karanténhajóval több mint nyolcszáz személyt vittek el a lampedusai táborból, de azóta ennél is többen érkeztek.

A vasárnapra virradóra egy nagyobb tunéziai halászhajóval 450 fő kötött ki. Korábban inkább kisebb csónakok érkeztek, idén ez számít a legnépesebb migránscsoportnak, amelyben nők és gyerekek is vannak. Az első információk szerint tunéziaiak, szenegáliak és bangladesiek vannak közöttük.

„Talán egy kis csónak a tengeren elkerülheti a hatóságok figyelmét, de ha egy ekkora hajó, ennyi emberrel meg tud érkezni Lampedusára, azt jelenti, hogy a Földközi-tengeren nincsen semmi ellenőrzés a római kormány részéről sem” – jelentette ki Salvatore Martello. „Mit csinálnak a fegyveres erők? Miért nem használják a hadihajókat a tenger felügyeletére, valamint az illegális migránsok visszafordítására?” – firtatta a sziget első embere.

Elmondta, hogy a hot spot zsúfoltsága minden emberi mércét meghalad, és hiába őrzik a tábort katonák, több migráns is megszökött, ami a járványhelyzetben további veszélyt jelent.

„A menekülőket segíteni kell, de a befogadásnak is szabályt kell szabni, máskülönben a helyi lakosok kerülnek veszélybe” – mondta Martello, aki korábban baloldali volt, majd függetlenként vezette a szigetet.

A migránsokkal teli hajó érkezésére tiltakozók lepték el a kikötőt „Stop migráció” feliratú transzparenssel. A tüntetők megpróbálták megakadályozni, hogy a migránsok felszálljanak a tábor felé tartó autóbuszokra. A demonstrálókat rendőrök szorították vissza. „Ide nem jön többet senki! Csak a holttestünkön keresztül!” – mondta Angela Maraventano volt polgármester, a Liga párt helyi vezetője. „Többségében mind tunéziaiak, gazdasági bevándorlók, vissza kell őket toloncolni” – tette hozzá azt kérdezve, hol van ilyenkor a belügyminiszter.

A Lampedusa felett is hatáskörrel bíró szicíliai kormányzó, Nello Musumeci „humanitárius vészhelyzetnek” minősítette a kisebb szigeten uralkodó állapotokat. Azonnali kormányülést sürgetett Giuseppe Conte miniszterelnöktől a dél-olaszországi szigetek vezetőinek részvételével.

„Szicília és Lampedusa nem fizetheti meg Brüsszel közönyének és Róma hallgatásának árát, elérkezett az erős döntések ideje”- nyilatkozta Musumeci.