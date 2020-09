Közép-Európára is lecsapott a járvány második hulláma

Szerbia kivételével szinte minden, Magyarországgal szomszédos országban megemelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma a nyár vége óta. A kormányok szigorításokat vezettek be, illetve továbbiakra készülnek. Kötelező maszkviselés, zónákra osztott országok, távoktatás – így jellemezhető a jelenlegi helyzet Közép-Európában.

Ausztria: Korlátozott rendezvények

Ausztriában 24 óra leforgása alatt több mint hatszáz embernél mutatták ki a koronavírust, ezzel nyolcezer fölé emelkedett az aktív esetek száma. Augusztusban még csupán száz körül volt a naponta újonnan megfertőzöttek száma, az utóbbi napokra ez a szám a kilencszázat is megközelítette. Hétfőtől kötelező a maszkviselés az osztrák éttermekben, ha a vendégek nem az asztaluknál ülnek, továbbá az asztalonkénti létszámot tíz főben maximalizálták. Szintén legfeljebb tízen vehetnek részt a privát, fedett ünnepségeken vagy találkozókon, ez alól a temetések kivételt képeznek – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Szlovákia: Bezárt iskolák

„Hétfőig tizenhetet kellett bezárni a Covid–19-járvány miatt Szlovákiában” – mondta Branislav Gröhling szlovák oktatási miniszter. Ez enyhe növekedés péntekhez képest, amikor tizenhárom iskola volt zárva. „224 osztály zárva van, jelenleg 8100 gyerek van otthon” – mondta a miniszter. Megerősítette, hogy a számok a hétvégén kissé növekedtek, majd a hét folyamán csökkennek. Bár a nyár vége óta Szlovákiában is emelkedik a fertőzöttek száma, nem drasztikus a helyzet: az utóbbi napokban száz és kétszáz között volt a megbetegedések száma, hétfőre mindössze 79 embernél mutatták ki a kórokozót, az aktív esetek száma pedig az 1500-at sem éri el.

Ukrajna: Leállhat a tömegközlekedés

Ukrajnában szinte megállás nélkül, kiszámíthatóan növekszik az újonnan fertőzöttek száma azóta, hogy tavasszal kitört a járvány szomszédunkban. Hétfőn több mint 2500 új esetszámot regisztráltak, a fertőzöttek összlétszáma megközelítette a 180 ezret. A hét elejétől újabb korlátozások is érvénybe léptek. Az új intézkedések értelmében a vörös zónával jelölt területeken bizonyos feltételek teljesülése mellett akár leállhat a tömegközlekedés, továbbá a bevásárlóközpontok, éttermek és kávézók sem nyithatnak ki. A narancssárga zónákban a szállók és táborok nem működhetnek, az éttermek és klubok éjszaka nem nyithatnak ki, továbbá száz fő feletti rendezvények megtartása is tilos.

Románia: Felkészülés a választásra

Romániában sem gyengül a járvány hulláma, bár az elmúlt napokban mért rekord, az 1700 feletti esetszám valamelyest csökkent. Naponta továbbra is 1200-1300 körüli az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. „A romániai iskolák lehetőség szerint több napig online lesznek elérhetők a szeptember 27-i helyi választások előtt és után. Az iskolákat nem zárják be, az oktatás online módon folyik majd. Amikor döntés születik arról, hogy meddig lesznek online az iskolák, nyilvános bejelentést teszünk” – jelentette be Ludovic Orban miniszterelnök.

Szerbia: Csökkenő tendencia

Szerbia az egyetlen ország a szomszédságunkban, ahol augusztus óta folyamatosan csökken a napi új esetek száma. Az egészségügyi minisztérium nyilatkozata szerint hétfőn mindössze harminc új fertőzöttet regisztráltak, de az elmúlt hetekben is bőven száz alatt maradt ez a szám. Az aktív esetek száma az ezret sem éri el. A kormány azonban úgy véli, hogy a napokban emelkedés várható az aktív esetszámokat illetően az utazásból hazatértek körében.

Horvátország: Utazási korlátozások

Horvátországban is csökkentő tendencia látszik az elmúlt napok fertőzöttségi számai alapján, a napi esetszám kétszáz körül van. Hétfőn hetven új koronavírus-esetet regisztráltak, ami jelentős csökkenés a hétvégi adatokhoz képest, továbbá 201-gyel nőtt a gyógyultak száma egy nap alatt. Davor Božinović belügyminiszter, a válságstáb vezetője múlt héten úgy nyilatkozott: több megyében látogatási korlátozást és kijárási tilalmat vezettek be a szociális intézményekben, valamint szeptember 30-ig meghosszabbították a beutazási korlátozásokat a nem uniós állampolgárok számára.

Szlovénia: Új reformok szükségesek

Szlovéniában is meredeken emelkedik az újonnan regisztrált fertőzöttek száma augusztus óta: akkoriban két számjegyű volt, az utóbbi napokban száz feletti a napi megbetegedések száma. Janez Janša miniszterelnök szerint a szlovén gazdaságnak jó lehetősége van arra, hogy a koronavírus-válságból kilábaljon, azonban ez kizárólag megfelelő szervezéssel és új reformok bevezetésével lehetséges. Ljubljanában a múlt héten jelentették be: kötelező lesz a maszk viselése zárt és nyitott térben egyaránt, valamint az iskolákban 7. osztálytól felfelé, továbbá testhőmérsékletet kell mérni a munkahelyeken, és a szórakozóhelyeknek 22 órakor be kell zárniuk.

Lengyelország: Terv a második hullámra

Lengyelországban az elmúlt napokban az ezret is elérte a napi új fertőzöttek száma, ami új rekordot jelent a járvány kitörése óta. Az aktív esetek száma meghaladta a 13 ezret. A kormány még augusztus elején vezetett be szigorúbb intézkedéseket a legsúlyosabban érintett területeken, melyeket újabb területekre terjesztettek ki. Az új rendeletek értelmében kötelező arcmaszkot viselni a szabadban is, továbbá sportlétesítményekben és a tömegközlekedési eszközökön. Adam Niedzielski egészségügyi miniszter a minap arról nyilatkozott, hogy munkatársaival új forgatókönyvet dolgoztak ki a koronavírus-járvány esetleges őszi második hullámának kezelésére.

Csehország: Lemondott a miniszter

Csehországban a hétvége folyamán több mint háromezer embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzöttséget, az aktív esetek száma pedig átlépte a 24 ezret. A nyár vége óta drasztikusan emelkednek a számok. Adam Vojtěch egészségügyi miniszter háromévnyi tárcavezetés után hétfő reggel sajtótájékoztatón jelentette be a lemondását. Döntését azzal indokolta, hogy az egyre súlyosabb koronavírus-járvánnyal nem tud megbirkózni.