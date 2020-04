Itt vannak az érettségi részletszabályai (élő)

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a csütörtökön este megjelent kormányrendelet részleteit ismertette a járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs sajtótájékoztatója előtt pénteken.

Az államtitkár arról beszélt, hogy az érettségiket május 4-21 között tartják meg, kizárólag írásbeli vizsgák lesznek. Csak akkor lesz szóbeli, amelyekben nem lehet megkerülni ezt. Az írásbeli felmentéssel bíró tanulók is szóban vizsgázhatnak. Azok nem tehetnek vizsgát, akik nem végzősök. A szintemelő vizsgákat is csak az idei felvételizők tehetik le – mondta Maruzsa Zoltán.

Arról is beszélt, hogy a most megszerzett érettségieredmények teljes körűek lesznek. A nyelvi érettségik is teljes értékűnek számítanak majd – tette hozzá. Április 20-ig lehet visszalépni az érettségitől – mondta az államtitkár. Az emelt szintű vizsgákat is le lehet mondani, és lehet helyette tenni középszintűt.

Maruzsa Zoltán a biztonsági kérdésekről azt mondta, egy helyiségben legfeljebb 10 ember lehet másfél méteres távolsággal. Új helyszíneket is bevonnak az érettségibe, ha szükséges – tette hozzá. Mindent el kell követni, hogy ne legyenek csoportosulások se az iskolákban, se előttük. Kilenckor kezdődnek majd a vizsgák.

