Operatív törzs: jövő hét elején számolnak be az országos tesztelés eredményeiről (videó)

A járványhelyzet alakulásáról és a legfrissebb járványügyi döntésekről számolunk be.

Elsőként György István területi közigazgatásért felelős államtitkár számolt be az országos tesztelésről, amelynek első köre holnap ér véget. Az ingyenes és önkéntes tesztelésről elmondta: részletes eredmények jövő héten lesznek majd. Kifejtette: a tesztelésről az első tapasztalatok pozitívak, az abban részt vevő egyetemisták is jól teljesítenek, lelkesen végzik a feladatukat, és sok helyen a védőnők is tesztelnek.

György István cáfolta azokat az ellenzéki sajtóhíreket, amelyek szerint a résztvevők ne kapnának ételt és megfelelő védőfelszerelést: mindenki számára van elég védőruha, FFP2-es maszk, és minden egyéb szükséges eszköz.

Elmondta: sajnos az álhírek hatására egy megyében akadt két hallgató, akik úgy döntöttek, hogy nem kívánnak részt venni a tesztelésben, mivel azt gondolták, nincs elég felszerelés.

A gyorstesztek eredménye is hozzáadódik a PCR-tesztekéhez

Müller Cecília beszámolt az elmúlt 24 óra adatairól, ezek szerint 6360 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 192 047 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 229 főre emelkedett.

Hozzátette, hogy az elmúlt napon nem volt olyan meghalt személy, akinek ne lett volna valamilyen krónikus betegsége. Egész Európában az egészségügyi ellátórendszer nagy teher alatt van és Magyarországon is.

A gyógyultak száma 49 616 főre emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 138 202 fő. Az aktív fertőzöttek 21%-a, az elhunytak 24%-a, a gyógyultak 26%-a budapesti. 7537 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen.

Az igazolt fertőzöttek számában összesítve megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is.

A tiszti főorvos szerint ezért a közlejövőben lehetnek olyan napok, amikor kiugró számadatok lesznek, mivel folyamatos adatszolgáltatás zajlik több forrásból is – mondta Müller Cecília. A PCR-vizsgálatok mellett zajlik az antigénalapú tesztelés is, 13 578 gyorstesztet végeztek el a feltüntetett PCR-tesztek mellett.

Meghosszabbodik a szakorvosi javaslatok érvényessége

Müller Cecília elmondta: az EMMI legújabb rendelete szerint megvan a lehetősége annak, hogy aki gyógyászati segédeszközt kölcsönöz, az ahhoz kapcsolódó vények a veszélyhelyzet megszűnését követően 30 napig érvényesek lesznek.

Ha pedig valakinek a veszélyhelyzet alatt járna le a rendszeresen szedett gyógyszerére vonatkozó szakorvosi javaslata, az 90 nappal meghosszabbítható, így nem kell külön szakorvosi vizsgálatra elmenni,

a háziorvosoknak pedig csak adminisztratív kötelezettsége van.

A dohányosokra nagyobb veszélyt jelent a vírus

Müller Cecília elmondta, hogy az idősebb életkor és a krónikus megbetegedés mellett a dohányzók körében nagyobb eséllyel lehet elkapni a koronavírust. A jelenlegi tanulmányok szerint a súlyos szövődmények nagyobb eséllyel alakulnak ki, ha valaki dohányzik.

Helyszíni bírságot kapott, aki nem viselt maszkot

Kiss Róbert rendőr-alezredes emlékeztetett, hogy a héten folyó, célzott tesztelések alapján dönt majd a kormány a járványügyi intézkedésekről.

Elmondta: az elmúlt 24 órában 616-an szegték meg a maszkviselési szabályokat, ami jelentős, 59 százalékkos emelkedés. A legtöbben helyszíni bírságot kaptak. Tömegközlekedési eszközön 15, boltokban 33 személlyel szemben intézkedtek.

Két üzletet zártak be: egy nyolcadik kerületi fodrászatban egy vendég és a fodrász sem megfelelően viselte a maszkot, ezért 7 napra bezárták. Az ötödik kerületben pedig egy bisztróban a pultos a maszkot az állára húzva viselte, mellette állt a tulajdonos, aki nem figyelmeztette a pultost, ezért 30 napra bezárták az üzletet.