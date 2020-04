Továbbra is az adócsökkentés politikájában hisz a kormány (videó)

A kormány az elmúlt hat hétben mindent megtett azért, hogy a gazdaságot és a munkahelyeket megvédje – mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár az operatív törzs szombati tájékoztatóján

A kormány az elmúlt hat hétben mindent megtett azért, hogy a gazdaságot és a munkahelyeket megvédje: erre már több mint 600 milliárd forintot fordított, mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár az operatív törzs szombati tájékoztatóján – írja összefoglalójában a Magyar Nemzet.

Hozzátette, a kormány továbbra is az adócsökkentés politikájában hisz.

A kormány intézkedései között említette, hogy

26 tevékenységi körben négyhavi adómentességet adtak a katás adózóknak, ezt több mint 150 ezer embert érintett.

Több tízezer nehéz helyzetbe került vállalkozónak, például a turizmus, vendéglátás szektoraiban is adókönnyítést kaptak a munkavállalók, ez 220 ezer főt érint. Kitért arra is, a SZÉP-kártyára fele annyi adót kell fizetni, és az arra utalható keretet is megduplázták mintegy 800 ezer forintra. A kormány arról is döntött, hogy az idegenforgalmi adót év végéig nem kell fizetni.

Izer Norbert úgy fogalmazott,

az adócsökkentések számos vállalatnak és családnak biztosítanak kedvezményeket, az éves adóbevallásra is haladékot adott a kormány.

A veszélyhelyzet után is fennmarad a szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentése, ami július elsejétől lép életbe, ez 300 ezer vállalkozást érint. 11 százalékra csökken a kisvállalkozói adó is, a katások, ekhosok is jobban járnak – jelentette ki Izer Norbert, aki a részletfizetési kedvezményekről is beszámolt. Az adócsökkentésekkel több pénz marad a munkavállalóknál és a vállalkozásoknál is – tette hozzá.

