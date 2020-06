Operatív törzs: ilyen világjárvány százévente egyszer fordul elő (élő)

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Lakatos Tibor a sajtótájékoztató elején arról beszélt, hogy az operatív törzs 2020 januárjában kezdte meg a tevékenységét, és mindennap működött az ügyeleti központ. 3647 személyt kutatott fel a rendőrség a betegségekhez kapcsolódóan. Egy grafikus térinformatikai rendszert működtettek, ebbe a hatósági házi karantén adatai is bekerültek, ebből is tudtak következtetéseket levonni.

Lakatos Tibor elmondta, hogy 187 654 hívás érkezett a működő zöld számra az ügyeleti központba. Naponta átlagosan kétezer hívást kezeltek, és 700 e-mail üzenetre válaszoltak.

Lakatos Tibor közlése szerint több mint 35 felajánlást kapott az operatív törzs. Figyelemmel kísérték az egészségügyi védőeszközök nagyságát és a tartalékokat. Az ügyeleti központban közel 14 ezer ügyben jártak el, így naponta több mint 100 ügyben jártak el – tette hozzá. Több mint 100 alkalommal álltak a sajtó rendelkezésére.

Lakatos Tibor megköszönte az ügyeleti központ eddigi tevékenységét az ott dolgozóknak. Megköszönte a nézők figyelmét is, és békés vírusmentes nyarat kívánt.

A közvetítést itt tudja megtekinteni:

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy a járványügyi mutatók lehetővé tették azokat a lazításokat, amiket már mindnyájan élvezünk.

– tette hozzá. Müller Cecília kifejtette: már több mint 242 ezer laboratóriumi vizsgálatot végeztek el.

Arról is beszélt, hogy

a legtöbb aktív fertőzött továbbra is Budapesten van,

majd Zala és Fejér megye következik. Budapesten 340 fő halt meg a járvány miatt – mondta az országos tisztifőorvos.

Jellemzően az idős, krónikus betegségben szenvedők haltak meg a járványban. Alapbetegség nélkül 24 fő halt meg – mondta az országos tisztifőorvos. Valamennyi hazai fertőzött 45 százaléka az idős korosztályból került ki – ismertette Müller Cecília. Hozzátette: 30 év alatti korosztályban egyetlen haláleset sem volt. 100 ezer főre 41 megbetegedés jutott. 100 ezer lakosra viszonyítva 5,8-an haltak meg a koronavírus-járványban.

– tájékoztatott Müller Cecília, megjegyezve, hogy ezek az esetek nem teszik ki a két százalékot.

Az országos tisztifőorvos ezt követően felidézte a járvány eddigi időszakát.

„Még tavaly december 31-én érkezett a hír, hogy valami zajlik Vuhanban, és azért figyeltünk fel erre, mert a SARS és a MERS járvány idején is találkoztak Kínával az epidemiológusok” – mondta Müller Cecília.

– tette hozzá. „Nem sokkal később kiderült, hogy emberről emberre is tud terjedni a vírus” – emlékeztetett a tisztifőorvos.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy Magyarországon nagyon korán bevezették azokat a korlátozó intézkedéseket, amik lehetővé tették a járvány lassú terjedését. Kitért rá, hogy a kevés esetszám annak köszönhető, hogy a lakosság a járványügyi szakemberekre hallgatott. „Áprilisban látszott, hogy zárt közösségekben nagyon gyorsan terjed a járvány” – idézte fel a történteket Müller Cecília.

Májusban a napi új esetek száma csak 11 és 79 között változott, az esetek száma csak 44 százaléka volt az április eseteknek. Nálunk nem volt látványos csúcsa a járványnak, de áprilisban is látszott, hogy lefelé indul a megbetegedések száma – mondta Müller Cecília. A területi különbségek nagyon látványosak voltak, Budapest, Komárom-Esztergom és Zala megye volt a leginkább érintett.

Ilyen pandémia 100-150 évente egyszer van, és még most is zajlik. A vírus jelen van, és a higiéniés szabályokat továbbra is fenn kell tartani