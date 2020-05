Operatív Törzs: elkezdett csökkenni az aktív fertőzöttek száma (videó)

Már két napja csökkenőben van az aktív fertőzöttek száma, ám mivel az új megbetegedések többsége még mindig Budapesten és környékén történik, itt továbbra is indokolt a szigorú korlátozás fenntartása.

Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy a mai kormányülésen is fontos témaként tárgyalják a járványügyi intézkedéseket. A tegnapi

összes fertőzöttség 72 százaléka a fővárosban és az agglomerációban történt, és a 10 meghalt közül 9 fő budapesti,

ezért az Operatív Törzs szerint továbbra is indokolt a Budapestre és Pest megyére vonatkozó korlátozások fenntartása.

Továbbra is vannak, akik megszegik a házi karantént

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy tegnap 25 esetben szegték meg a hatósági házi karanténokat, március óta pedig 1522 esetben. 460 esetben történt intézkedés a kijárási korlátozás miatt az elmúlt 24 órában – tette hozzá. Az elmúlt 24 órában 49 esetben volt szabályszegés vidéken a korlátozó intézkedések miatt. A rendőr alezredes szerint a szabályszegők nem használnak védőeszközt a tömegközlekedési eszközökön. Békésben, Somogyban és Zalában volt a legtöbb intézkedés.

Kiss Róbert elmondta, hogy újabb védőeszközök érkeztek Pekingből, ezeket már raktározták is. A határokon belépő oldalon a teherforgalomban több helyen is többórás várakozás van.

Csökkenésnek indult a fertőzöttek száma

Jó hír, hogy már két napja csökkenőben van az aktív fertőzöttek száma

– mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. A járvány kezdete óta mindössze 3111 főnél azonosították a koronavírust Magyarországon – hangsúlyozta a tisztifőorvos. A gyógyultak száma is örvendetesen növekszik, így már több mint 750-en vannak.

Müller Cecília elmondta, hogy 964-en vannak kórházban, ami az aktív fertőzöttek nagyjából fele, 50-en vannak lélegeztetőgépen, de sokan gyógyultak, mert kevés tünetük van. Már több mint 88 ezer laboratóriumi vizsgálat történt – mondta az országos tisztifőorvos.

Összesen 373 elhunyt van a járvány kezdete óta, az ő haláluk okát az alapbetegségük is meghatározta, de minden elhunytat beleszámítanak a statisztikába.

Telefonáljon, mielőtt orvoshoz menne!

A járóbeteg szakellátást kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet igénybe venni

– hívta fel rá a figyelmet Müller Cecília, és kiemelte, a megkeresést a háziorvos is megteheti, de maga a beteg is. Fontos, hogy ne menjünk egyeztetett időpont nélkül szakellátásra és ha az eredeti időpont meghiúsulna, jelentkezzünk be újra. Itt is érvényes az a szabály, hogy egy órán belül legfeljebb négy beteget fogadhatnak az orvosok.

A bejelentkezéskor kikérdezik a pácienseket telefonon, ekkor dönt a szakorvos arról, hogy feltétlenül szükséges-e a személyes találkozás vagy elegendő e-receptet felírni

– ismertette a tisztifőorvos. A telefonos konzultációt is dokumentálni kell a szakorvosoknak, hogy ezt az ellátórendszer más szereplői is lássák – tette hozzá.

Azok a beavatkozások, amik nem magas kockázatúak, és helyszíni beavatkozást igényelnek, nem szükséges laboratóriumi vizsgálat – mondta Müller Cecília. A magas kockázatú beavatkozásoknál van koronavírus-vizsgálat.

A rendelőbe lépéskor triázsolják, értékelik a beteg egészségi állapotát egy kérdőívvel, hogy kizárhassák a koronavírus-fertőzés valószínűségét, illetve védőmaszkot kap, akinél nem volt

– mondta Müller Cecília. A gyanús eseteket az alapellátás számára minden esetben jelzik.

Müller Cecília arról is beszélt, a fekvőbeteg intézményben való beavatkozások újraindításárara készülve egyelőre a rehabilitációs ellátásokat és a transzplantációkat vezetik be. A nem közfinanszírozott egészségügyi ellátások esetében pedig ugyanazok a feltételek vannak érvényben, mint a közfinanszírozottaknál. Egy elektív beavatkozás esetében is szükség van negatív koronavírus tesztre.

Müller Cecília azt kérte, hogy a játszóterek működtetői intenzívebben figyeljenek a játékok fertőtlenítésére, tisztítására, de az sem baj, ha a szülő visz vírusölő kendőt magával és végigtörli a fogantyúkat, játékokat.

Az újrainduló repülőjáratokról az alezredes elmondta: a kiléptetéskor ellenőrzik, hogy van-e elrendelt hatósági házi karantén az adott illetőre vonatkozóan, csak akkor engedik ki az országból, ha nincs. Hazaérkezéskor az mentesül a házi karantén alól, aki tizennégy napos járványügyi megfigyelés alatt állt és erről igazolása is van.

A lifthasználatról Müller Cecília elmondta, itt is kiemelten figyelni kell a gyakori takarításra, megfelelő hatékonyságú szerrel és lehetőleg csak az egy háztartásban élők használják együtt.