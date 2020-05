Operatív Törzs: sikerült elkerülni a hirtelen nagyszámú megbetegedést (élő)

A koronavírus elleni védekezésért felelős Operatív Törzs pénteken is megtartja szokásos napi tájékoztatóját, amelyet nálunk is élőben követhet.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 2863 főre nőtt a hazánkban beazonosított betegek száma. Elhunyt újabb 11 krónikus beteg, ezzel 323 főre emelkedett a kór áldozatainak száma. Örömteli, hogy már 609-en gyógyultan távoztak az egészségügyi intézményekből, 983 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette a friss adatokat Müller Cecília a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

Az országos tisztifőorvos elmondta,

nagy eredmény, hogy sikerült elkerülni a hirtelen nagy számú megbetegedést, amivel időt nyertünk, az egészségügy pedig mára felkészült a tömeges szakaszra.

„Ezt persze továbbra is szeretnénk elkerülni, ezért nem lazítunk, de próbálunk visszatérni az élet normális menetéhez. A fővárosiak és a Pest megyeiek fokozottan tartsák be a szigorú szabályokat, de vidéken is, maradjanak óvatosak az emberek” – kérte a szakember, aki a szájmaszk használatát is javasolta.

Müller Cecília azt mondta,

az idősek számára kijelölt idősáv továbbra is megmarad: kérik, hogy ők 9-12 óra között vásároljanak mind a fővárosban, mind vidéken.

Elindulnak a laboratóriumi vizsgálatok a lakosság átfertőződöttségéről, ez segít a döntések meghozatalában, hogy mekkora lépésekkel haladjunk.

A tatabányai kórházról a tisztifőorvos elmondta: a felvételi zárlat kiadásakor nagyszámú megbetegedés történt, ezért volt szükséges ezt meglépni. A zárlat ideje alatt a betegek ellátása folyamatos – hangsúlyozta a tisztifőorvos.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján látható, hogy mely intézményeket jelölték ki a betegek biztonsága érdekében, ahol áthelyezésre volt szükség.

A munka ünnepével kapcsolatban Müller Cecília úgy fogalmazott: a munkanélküliség eleve kockázati tényező, pszichés szempontból is fontos, hogy az ember hasznosnak érezze magát, alkosson.

A munkáltatóktól azt kérte, lehetőleg továbbra is biztosítsák az online, otthonról történő munkavégzést a dolgozóknak. Ahol mégis be kell menni dolgozni, csak egészségesek járjanak be , fokozottan igaz ez az egészségügyi dolgozókra

– figyelmeztetett dr. Müller Cecília.

„Fokozottan érvényes ez az egészségügyre, Tatabányán például voltak, akik betegen végezték a munkájukat, ami hozzájárulhatott a járvány terjedéseséhez. Az íróasztalokat a megfelelő 1,5-2 méter távolságra helyezzük egymástól, ügyeljünk arra, hogy az étkező, pihenő és dohányzásra kijelölt közösségi helyiségekben limitált számú ember legyen egyszerre, és itt is tartsák a védőtávolságot a munkavállalók. Helyezzenek ki fertőtlenítőszert és fontos a gyakran érintett tárgyak (villanykapcsolók, kilincsek) fertőtlenítése, ezt a megfelelő minőségű szerekkel kell elvégezni” – fogalmazta meg a kéréseket a tisztifőorvos-asszony.

A klímaberendezések karbantartása is nagyon fontos, de a legjobb, ha minél többször szellőztetünk. Ne tartsunk tárgyalásokat, megbeszéléseket, azokat online módon bonyolítsuk

– tette hozzá Müller Cecília.

Az ételkiszolgálás történjen kesztyűben, és ne feledkezzünk meg a tálcák, textilak fertőtlenítéséről sem. A munkahelyi sporttevékenység is engedélyezett, de itt is be kell tartani a szabályokat – fogalmazott a tisztifőorvos.