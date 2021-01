Nem szabad az oltás ellen uszítókra hallgatni Müller Cecília szerint (videó)

Érvényben maradnak a járványügyi szabályok február elsejéig, így a maszkviselés, az éjszakai kijárási tilalom is – hangzott el az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján. Már több mint 42 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az oltást, jövő héten pedig újabb szállítmány jön a Pfizertől. Müller Cecília is be fogja magát oltatni.