Operatív Törzs: a második hullám felszálló ágában vagyunk (videó)

Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa beszámolt róla, hogy a csütörtöki Szuperkupa-döntőn a rendőrség elvégezte a feladatát, és ott megfelelő járványvédelmi intézkedések voltak hatályban.

Cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy a mérkőzésre belépők esetében nem lett volna testhőmérséklet-mérés.

Hangsúlyozta, ezt mindenkinél elvégezték, és senkinél nem mutattak ki magasabb hőmérsékletet.

Müller Cecília országos tiszti főorvos ismertette, hogy ma már egymást is figyelmeztetik az emberek a szabályok betartására, amit nagyon köszön mindenkinek.

Beszámolt róla, hogy

járványügyi készültség van, ilyenkor koncentrált intézkedésekre van szükség, és az egészségügyi dolgozóknak is köszönetet mondott a helytállásért.

Müller Cecília a kézmosás szabályairól beszélt. Hangsúlyozta, hogy csak engedélyszámmal rendelkező kézfertőtlenítő szert használjunk, kézmosáskor pedig legyünk alaposak. Az ujjbegyet és a hüvelykujjat is meg kell tisztítani.

Ismét leszögezte, hogy

alig-alig van költségtérítéses PCR- teszt, a közel 670 ezer vizsgálat zöme ingyenes volt.

Müller Cecília tudatta, összesen 29, Budapesten 10, vidéken 19 intézmény van kijelölve a koronavírusos betegek ellátására, ezek meghatározott terv szerint lépnek be az ellátásba. A kontaktnak minősülő gyermeknek, akinek az osztálytársa volt pozitív, otthon kell kivárnia a 10 napot, ám a szülei nem minősülnek kontaktnak, amennyiben a gyermek tünetmentes.

Beszélt arról is, hogy most is, mint a kezdetek óta, a WHO iránymutatásai alapján járnak el.

– A pozitív esetek számának emelkedésével a kórházban ápoltak száma is növekszik, és 4-5 héten belül az elhunytak számának emelkedésére is készülni kell

– közölte.

Müller Cecília azon kérdésre, hogy a külföldről hazatérő személyekre is vonatkozik-e a tíz nap hatósági házi karantén, és hogy abból két negatív PCR teszt esetén sem lehet szabadulni, kifejtette: elkülönítették a két eljárást egymástól, hisz ennek járványügyi szakmai alapja van. Aki egy pozitív vagy beteg személy környezetében tartózkodik, az szoros kontaktszemélynek minősül, esetében nagyobb a kockázata, hogy elkapja a megbetegedést. Ezért őt olyan járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, ami a betegség lappangási időszakára szól, és esetleg ez idő alatt megjelenhetnek nála a tünetek. Esetében az a legbiztosabb, ha nem érintkezik másokkal, így nem tudja majd átadni a betegséget – magyarázta a tiszti főorvos.

Hozzátette: a külföldről hazánkba érkező személy csak potenciálisan lehet fertőzött, hiszen nem tudjuk, hogy érintkezett-e pozitív beteg személlyel. Ezért szükséges ezen személyeknél a járványügyi megfigyelés, de számára adott a lehetőség, hogy két negatív PCR bemutatása esetén mentesüljön a karanténkötelezettség alól.

