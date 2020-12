Operatív Törzs: a karácsonyi időszak alatt fokozottan tartsuk be a védelmi szabályokat (videó)

Az emberek jelentős része érti, és be is tartja a védekezési intézkedéseket – hangzott el az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Megnyílt egy szlovák-magyar határátkelő

Kiss Róbert a tájékoztató elején közölte, hogy megnyílt a tornanádaskai határátkelő a szlovák-magyar határon. A schengeni határokon egyébként több tucat helyen biztosítják az átkelést.

Egy vendéglátóhelyet zártak be

Kiss Róbert elmondta, hogy a tömegközlekedési eszközökön egy, míg a kereskedelmi üzletekben 17-en nem viselték megfelelően a maszkot. Kedden egy vendéglátóhelyet zártak be Kisszálláson – számolt be róla az Origo.

277 személlyel szemben intézkedtek a kijárási szabályok megszegése miatt – mondta Kiss Róbert. 48 intézkedés volt a tranzitálási szabályok megszegése miatt. 17 989 ellenőrzés volt a karanténoknál.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője arról beszélt, hogy a védelmi szabályokat továbbra is be kell tartani. Szólt arról is, hogy a járványhelyzet stresszt, szorongást válthat ki, és ez a következő időszakban erősödhet is. Arra kérte a lakosságot, hogy a karácsonyi időszak alatt fokozottan tartsák be a szabályokat.

Felmérik az igényeket

Galgóczi Ágnes szólt arról is, hogy Magyarországon továbbra is széles bizalom övezi a védőoltásoat, és ezt a bizalmat meg kell őrizni. Elindult a vakcinainfo.gov.hu oldal, egyelőre az igényeket mérik fel – tette hozzá.

Még nincs engedélyezett oltás Magyarországon, de amint lesz ilyen, akkor mindenki számára elérhető lesz, hogy milyen reakciókat okozhat a védőoltás – mondta kérdésre válaszolva Galgóczi Ágnes.

Nagyon sokan betartják a védekezési intézkedéseket

Az adott vakcina dönti majd el, hogy a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek kell-e beadni a koronavírus-elleni oltást – mondta Galgóczi. Kiss Róbert kérdésre azt mondta, hogy az emberek jelentős része érti, és be is tartja a védekezési intézkedéseket.

Galgóczi Ágnes szólt arról is, hogy a textilmaszkok többször is felhasználhatók, de mosással és vasalással kell őket kezelni.