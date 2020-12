Operatív Törzs: kevés pozitív esetet találtak a célzott tesztelés során (videó)

A tesztelés továbbra is ingyenes és önkéntes – hangzott el az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

1077 mintavevő csapat járta az országot

György István területi közigazgatásért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a korábban meghirdetett célzott tesztelés két hete indult el. A múlt heti második körös tesztelés eredménye is megszületett. 1077 mintavevő csapat járta az országot.

Nagyon kevés pozitív esetet találtak a célzott tesztelés során

György István elmondta, hogy a bölcsődék esetében 1,32 százalékos fertőzöttségi arányt találtak a második héten. Az óvodákban 1,75 százalékos volt ez az arány. Az általános iskolákban 1,91, míg a szakképző intézményekben 1,19 százalékos volt a fertőzési arány. Összességében több mint 186 ezer tesztet végeztek el a második körben – mondta az államtitkár. 63,3 százalékos volt a részvétel. 1,98 százalékos volt összességében a pozitivitási arány.

Közigazgatási dolgozókat tesztelnek

Az iskolai tesztelési adatokat elemezve úgy döntöttek, hogy ezen a héten a közigazgatási dolgozók közül az ügyfélkapcsolatokon dolgozókat tesztelik elsőként. A legfontosabb az emberek egészségének a védelme a következő időszakban is.

A pozitív személyek kiemelésével lehet fékezni a járvány terjedését

Müller Cecília országos tisztifőorvos is megköszönte mindenkinek a tesztelésben való részvételt. A feladataink napról napra csak nőnek – tette hozzá. Folytatódik a tesztelés a közigazgatásban – mondta Müller Cecília. Bízik benne, hogy a pozitív személyek kiemelésével lehet fékezni a járvány terjedését.

Több mint 2,1 millió tesztet végeztek el

Már több mint 2,1 millió tesztet végeztek el az országban, több mint 250 ezer fertőzöttet regisztráltak Magyarországon – mondta Müller Cecília.

Az elmúlt napon egy 20 éves krónikus megbetegedésben szenvedő beteg is meghalt. A kórházak terheltsége egyelőre nem csökken – tette hozzá.

Müller Cecília szerint minden erővel azon kell lenni, hogy a lappangó fázisban lévő betegséget ne tudjuk tovább adni. A háziorvos folytatja le az egész betegség-folyamatot, kivéve akkor, ha valakinek kórházba kell mennie.

Müller Cecília elmondta, hogy karácsonyi ünnepekre vonatkozóan javaslatokat fogalmaztak meg, és a döntésekről Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztat majd.

Hamarosan indul a vakvinainfo.gov.hu oldal

Minden erővel arra kell törekedni, hogy minél kevesebben szoruljanak kórházi kezelésre. A kormány mindent megtesz, hogy az elérhető vakcinákból tudjon beszerezni – tette hozzá. A vakvinainfo.gov.hu oldal hamarosan indul.

Be kell tartani a higiéniés szabályokat

Az országos tisztifőorvos közölte, hogy a 60 éven felülieknek levelet írt, hogy azok is tudjanak jelentkezni oltásra, akik nem rendelkeznek internettel. Mindennek célja, hogy tudják azt, kik szeretnének oltakozni – tette hozzá. Mindezek alapján fel tudnak állítani egy sorrendet, hogy mindenki kapjon oltást. Addig is be kell tartani a higiénés szabályokat.

886-an viselték rosszul a maszkot és 1361-an szegték meg a kijárási tilalmat

886 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt a hétvégén – mondta Kiss Róbert. A rendőr alezredes közölte, hogy 31 százalékos emelkedés volt a korábbi hétvégéhez képest. A hétvégén a kijárási tilalmat 1361-an szegték meg, míg a kutyasétáltatási szabályokat négyen – mondta Kiss Róbert. 197-en szegték meg a hétvégén a tranzitálási szabályokat.

Kiss Róbert újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy aki forgalmi okból nem ér haza 20 óráig, azt értelemszerűen nem büntetik meg.

Ezt tegyük, ha kéményseprőt fogadunk

Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogy a kéményseprőknek maszkot kell viselnie, és aki fogadja, az is viseljen maszkot, és tartson megfelelő távolságot. A távolságtartást be kell tartani. A kéményseprő távozása után pedig szellőztessünk – tette hozzá.

Így gyakorol méltányosságot a rendőrség

Kiss Róbert kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a rendőrség a büntetések esetében a mindennapi élethelyzethez igazítja azokat, és méltányosságot is alkalmaznak. Volt példa arra, hogy valakinek este 20 óra után meghibásodott az autója, de ezért nem büntették meg.

Az egyik kínai vakcina dokumentációja még a héten megérkezik Magyarországra

Még a héten az egyik kínai vakcina dokumentuációja megérkezik Magyarországra – mondta kérdésre Müller Cecília. Ami elérhető vakcina lesz a világban, annak a gyártójával tárgyal az ország. Minden bizonnyal egyszerre több vakcina lesz Magyarországon a jövő év első negyedévében – fogalmazott az országos tisztifőorvos.