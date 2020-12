A célzott teszteltek 2,44 százaléka volt pozitív (élő)

Ma is 11 óra 15 perctől tartja a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs a napi sajtótájékoztatóját, amelyet itt is követhet élőben.

A célzott teszteltek 2,44 százaléka volt pozitív

György István, területi közigazgatásért felelős államtitkár elmondta, hogy a múlt héten lezárult a célzott gyorstesztelés első köre. Nagyobb részvételi arányra számított az Operatív Törzs – tette hozzá. 181 ezren tesztelték magukat, a pozitivitás csupán 2,44 százaléka volt. A teljes arányra nézve csupán 1,6 százalék volt – írja tudósításában az Origo.

Itt vannak a pontos számok

A bölcsődei dolgozók 79 százaléka vett részt a tesztelésen, és 1,8 százalék lett pozitív. Az óvodai dolgozók 74 százaléka vett részt, és 2,3 százalék lett pozitív. Az általános iskolákban 73 százalékos volt a részvételi arány, 2,3 százalék lett pozitív – mondta György István. A szociális intézményekben 3,73 százalékos volt a fertőzöttségi arány. A szakképző intézményekben 64 százalékos volt a részvétel, 2,6 százalékos fertőzöttségi arány volt.

Az államigazgatási dolgozókat is tesztelni fogják

György István közölte, hogy a következő körben az államigazgatási dolgozók célzott tesztelése is elindul majd.

Több álhírt cáfoltak

A tesztelésben részt vevő egyetemistákat semmilyen hátrány nem érheti – mondta György István. Minden ezzel ellentétes állítás, álhír. Szólt arról is, hogy mindenkinek nagy köszönet jár, akik részt vettek a tesztelésben. Senkinek nem kellett egész nap étlen-szomjan lennie a tesztelés miatt, ez is egy álhír.

Müller Cecília: köszönet a tesztelésben résztvevőknek

Müller Cecília országos tiszti főorvos is megköszönte az országos tesztelésben résztvevőknek a munkáját. Mindezeknek köszönhetően az elvégzett 181 ezer teszt beszámításra kerülnek az összes tesztszámba. Már több mint 1,8 millió tesztet végeztek el az országban.

Már nem csak a PCR-teszteket használják

Müller Cecília elmondta, hogy hosszas munka eredményeként vonták be a PCR-tesztek mellett a gyorsteszteket is a tesztelésbe.

Folyamatosan töltik fel a fertőzöttek számát

Müller Cecília elmondta, hogy az igazolt fertőzöttek száma folyamatosan nőni fog, akár a mai napon is, mivel most viszik be az országos tesztelési eredményeket.

Egyre többfajta teszt kerül a piacra

Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy nagyon nagy fejlődés van a piacon a tesztek tekintetében is. Így olyan gyorsteszt is létezik, ami az influenza-vírust különíti el a koronavírustól.

Mindent meg kell tenni, hogy a fertőződést és a kórházba kerülést elkerüljük

Müller Cecília elmondta, hogy változatlanul magas az egészségügyi intézmények terheltsége. Az elmúlt 24 órában volt egy 27 éves áldozat is – tette hozzá. Mindent meg kell tenni, hogy a fertőződést és a kórházba kerülést elkerüljük – mondta az országos tiszti főorvos.

Szombathelyen nőhet a fertőzések mennyisége

A szennyvízmintákat tekintve Miskolcon csökkent, sok településen nem változott, míg Szombathelyen nőtt az örökítőanyag mennyisége – mondta Müller Cecília.

