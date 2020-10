Müller Cecília: kerülni kell a felesleges kontaktusokat (videó)

Továbbra is a koronavírus-járvány intenzíven felszálló szakaszában vagyunk.

Müller Cecília országos tiszti főorvos arról beszélt, hogy továbbra is a járvány intenzíven felszálló szakaszában vagyunk. 63 krónikus beteg halt meg – tette hozzá. A kórházi kezelést is sokkal nagyobb számban veszik igénybe, 2891 fő van kórházban, 243-an vannak lélegeztetőgépen. Ezek a számok arra intenek minket, hogy a járványügyi éberséget fenn kell tartani – írja tudósításában az Origó.

Mindenkinek felelősséggel kell lennie a járványügyi szabályok betartására – mondta Müller Cecília. Mindenki tartsa be az újonnan életbe lépett szabályokat. A járvány terjedésének leghatékonyabb eszköze a maszkviselés és a higiénés szabályok betartása – tette hozzá. Ezek az eszközök mindenki rendelkezésére állnak – mondta az országos tiszti főorvos. A kórházak felkészültek.

Az iskolákban folyamatos a fertőtlenítő nagytakarítás – mondta Müller Cecília. Ahol korábban volt koronavírusos beteg, ott a honvédség bevetési csoportja is dolgozik – tette hozzá. Senki ne menjen közösségbe, ha bármilyen tünetet mutat. A kontaktusok számának a csökkentése érdekében mondjunk le azokról a programokról, amik nem feltétlenül szükségesek – mondta az országos tiszti főorvos.

A 42. héten 8932 esetet, míg a 43. héten 13 797 esetet regisztráltak. Dinamikus emelkedés érvényesül – mondta Müller Cecília. Az életkor szerinti megoszlás egyértelműen változik, így a 43. héten a 40 és 49 év közöttiek közül került ki a betegek 20 százaléka. A fiatalabb korcsoportról átterjedt a fertőzés az idősebb korosztályra.

Müller Cecília elmondta, hogy most a 40-49 éves korosztály felé tolódott el a pozitivitások aránya. Jelentősen csökkent a 20-29 éves korosztály aránya a betegek között, míg az 50 felettiek aránya 9-ről 17 százalékra nőtt. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy vigyázzunk a krónikus megbetegedésben szenvedőkre. Jellemzően szív- és érrendszeri és daganatos betegségben szenvedtek a meghaltak – mondta az országos tiszti főorvos.

Budapest, Pest megye, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében regisztrálták a legtöbb esetet. Egyedül Somogy megyében csökkent az új fertőzöttek száma a 42. hétről a 43.-ra. Továbbra is a főváros és Pest megye a legfertőzöttebb, ha 100 ezer lakosra vetítjük ki a számokat.

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, hogy az Országgyűlés elfogadta a karanténszabályok szigorítását, valamint egyéb adminisztrációs egyszerűsítéseket. A karanténszabályokat megszegőkre 5000-150 000 forintos szankció szabható ki.

Kiss Róbert elmondta, hogy 48 rendőri intézkedés volt a védelmi szabályok megszegése miatt az elmúlt 24 órában, ebből 17 esetben szegték meg a maszkviselési szabályokat.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy szeptember 21-e óta 1982 esetben intézkedtek a rendőrök a védelmi szabályok megszegése miatt. Ezeknek a jelentős része figyelmeztetés volt.

27 050 hatósági házi karantén van jelenleg érvényben – mondta Kiss Róbert. 476-ra emelkedett a járványüggyel kapcsolatos büntetőeljárások száma, és ezekben 90 embert hallgattak ki. A határokon zökkenőmentesen lehet belépni – mondta a rendőr alezredes.

Abban az esetben, ha egy kismama fertőzött, akkor mindenképpen tájékoztassák az őt gondozó orvost – mondta kérdésre Müller Cecília. Nyilvánvalóan az általános szabályok rájuk is vonatkoznak. Úgy tűnik, hogy nem bántja a koronavírus a magzatot, és nem okoz fejlődési rendellenességet. Nem írtak le egyetlen olyan adatot sem, amely azt bizonyítaná, hogy a magzatot károsan befolyásolta az édesanya fertőzöttsége. A szoptatás időtartama alatt nem az anyatejjel terjed a vírus, hanem az édesanyának kell betartania a higiénés szabályokat, így javasolt a maszkviselés és a sűrű kézfertőtlenítés – mondta az országos tiszti főorvos.

Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogy egyelőre nem látják, mikor következik be a fertőzések számának a tetőzése. Az Operatív Törzs folyamatosan értékeli a járványügyi helyzetet. Az elmúlt héten két szigorítás is volt – mondta az országos tiszti főorvos. Az egyéni felelősség továbbra is nagyon fontos – tette hozzá.

„Nem csupán a szigorítások szükségesek, de ez nem helyettesíti a fegyelmezettséget.”

Borítókép: Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. május 7-én