Kövesse nálunk élőben az Operatív Törzs keddi tájékoztatóját!

A beszámoló 11-órakor kezdődött.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Holnap lép hatályba az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy csak elektronikusan lehet benyújtani a hazánkba beutazásra szóló kérelmet – számolt be Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján. Mint mondta, igazolni kell a méltányosság okát és azt az igazolványt, amely a beutazáshoz szükséges.

A beutazás oka lehet például üzleti tevékenység, munka vagy egészségügyi ellátás igénybevétele, vizsga teljesítése

– sorolta Kiss Róbert. A további részletek a Magyar Közlönyben olvashatók.

Ma reggelig 421 karanténban lévő vállalat önként a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését és jelenleg 11 016 van érvényben.

Budapesten az elmúlt 24 órában 366 fővel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozás megszegése miatt. Vidéken a védelmi távolságtartás, az üzletekben az idősávok betartását és a védőmaszkok viselését ellenőrzik, összesen 84 esetben kellett szankciót elrendelni.

Rémhírterjesztés miatt eddig összesen 86 esetben indítottunk büntetőeljárást a járványüggyel kapcsolatban

– közölte az alezredes.

A teherforgalomban és a személyforgalomban is 2-3 órás várakozással kell számolni a határokon – közölte Kiss Róbert.

A mai napon külön köszöntöm az ápolókat, hiszen ma őket ünnepeljük

– kezdete tájékoztatóját Müller Cecília, aki nagyon megköszönte áldozatos munkájukat. Hozzátette: tevékenységüket akkor tudjuk a leginkább értékelni, amikor mi magunk is bajba kerülünk. Az ápolók most, a koronavírus-járvány során különösen nagy feladatok elé vannak állítva. Köszönet jár nekik azért is, hogy

a Szent László Kórházban már 12 beteget, köztük, egy 40 éves ápoltat is le tudtak venni a lélegeztetőgépről.

Müller Cecília tájékoztatott, 3313 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt újabb négy krónikus beteg. Ezzel 425 főre emelkedett az elhunytak száma, 1007-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Így az aktív fertőzöttek száma 1881 főre csökkent. A 60 százalékuk még mindig Budapesten és Pest megyében található, de ott is javulás indult el

– hangsúlyozta a tisztifőorvos. Jelenleg 746 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen.

A tisztifőorvos kiemelte, az elmúlt egy héten fokozatosan csökkent a kórházban ápoltak száma. Emiatt a beutalási rend visszaáll a járvány kezdetéhez, amikor a kijelölt intézményekben kezelik a fertőzötteket. Jelenleg 35 fekvőbeteg intézményben ápolnak fertőzötteket,

de ahhoz, hogy visszaálljon a kórházakban az eredeti ellátási rend, központosított betegellátásra van szükség

– mondta. Az újonnan felfedezett súlyos állapotú koronavírusos betegeket a Szent László Kórházba, illetve a Korányi Pulmonológiai Intézetbe javasolják szállítani, így a többi intézményben felszabadulnak az ágyak a többi betegnek. Hozzátette, ha egy beteg kezelését már megkezdték egy adott intézményben, akkor nem szükséges elszállítani.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni: