Müller Cecília: nem javasoljuk a tömeges rendezvényeket (élő)

Ma is 11 óra 15 perctől tartja a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs a napi sajtótájékoztatóját, amelyet itt is követhet élőben.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az elmúlt napok tapasztalatai alapján a 11 óra 15 percre meghirdetett sajtótájékoztató valós kezdési időpontja néhány perccel később is lehet.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Az elmúlt 24 órában 989 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 48 757 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján azonban hozzátette,

a friss adat nem teljes, mert az egyik egyetem jelezte, hogy informatikai probléma miatt nem futottak be az NNK-hoz az adatok.

Meghalt 38 többségében idős, krónikus beteg, így a halálos áldozatok száma 1211 főre emelkedett. Müller Cecília elmondta, a pandémia előrehaladásával a halálos áldozatok száma is emelkedni fog. 14 637-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 32 909 fő. Az aktív fertőzöttek 30%-a, az elhunytak 40%-a, a gyógyultak 30%-a budapesti. 1960 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen. Ez utóbbi szám is emelkedő tendenciát mutat – emelte ki, hozzátéve, hogy ez szerencsére a gyógyultak számával is így van.

Tavasszal is azon voltunk, hogy az egészségügyi ellátórendszert ne terheljük túl. Ezért mi magunk is sokat tehetünk. Nem javasoljuk a tömeges rendezvényeken való részvételt. Csak a zászlófelvonás, és díjátadás lesz megtartva

– ismertette Müller Cecília, aki más rendezvényektől való távolmaradást is kérte az emberektől.

Az iskolákban és óvodákban kötelező a testhőmérséklet-mérés, hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pedagógusokat, és ezzel is védjék az óvodák és iskolák zavartalan működését. Az Operatív Törzs jelenleg 46 óvodában és 21 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 153 osztálynál és 17 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt. Az iskolákban nemsokára megkezdődik az őszi szünet. Az országos tisztifőorvos üdvözölte, hogy az oktatás gördülékenyen ment.

Az őszi szünet időtartama alatt egy nagy fertőtlenítő akció lesz az iskolákban

– fogalmazott. A cél a gördülékeny működés – vázolta a kormány legfontosabb törekvéseit az iskolákkal kapcsolatban.

Ahol nagyobb számban voltak megbetegedések, ott a katonaság is segíteni fog a fertőtlenítésben.

A korosztályok érintettsége is másképp néz ki a 42. héten: a 65 éven felüliek is és a fiatalok is jobban érintettek – mondta el Müller Cecília. Összességében elmondható, hogy a járványba bevonódnak a középkorúak, és az idősek. Ugyanakkor a 14 aluli gyermekre továbbra sem annyira veszélyes a vírus – tette hozzá.

Az influenza elleni védőoltást minden háziorvosi praxisba kiszállították már, amely mindenki számára térítésmentesen kérhető, ez vonatkozik a gyerekekre is – mondta Müller Cecília.

Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. május 8-án