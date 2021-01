Gulyás Gergely: Magyarországon a járvány visszaszorulóban van (videó)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő sajtótájékoztatója a legfrissebb hazai járványhelyzet kapcsán.

A kormány szerdán ülésezett, ezeket a döntéseket ismertetik. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, ennek az évnek is az első negyedévét, félévét a koronavírus fogja meghatározni. Alig két hónapja vezette be a kormány azokat az intézkedéseket, amelyek a mai napig érvényben vannak – írja az Origo.

Túl vagyunk a járvány csúcsán, Magyarországon a járvány visszaszorulóban van,

de ez nem minden európai országban van így. Magyarországon december vége óta csökken az új fertőzöttek és a halálos áldozatok száma, nem csoda, hogy az adatközlést bírálok most elhallgattak – tette hozzá.

A magyar járványügyi intézkedések következetesek, szemben más országokkal. Mi világos szabályokat hoztunk november elején, ezt kell betartatni – mondta Gulyás Gergely, aki külön kiemelte a járvánnyal kapcsolatos nemzeti konzultációt.

Az egészség, és az életek mellett az ország működőképességének a biztosítása a legfontosabb – ezt üzenték a magyarok a miniszter szerint. a munkahelyvédelmében Magyarország az élen van.

A kormány ígéretett tett arra, hogy a munkahelyeket megvédi, ahány munkahelyet a vírus tönkretett, annyi új munkahely jön létre – mondta Gulyás Gergely. A foglalkoztatottsági adat decemberben szerény mértékben, de növekedett. 4000 ezer emberrel többen dolgoznak most Magyarországon, mint 2020 decemberében. A gazdasági intézkedések, amelyeket a kormány meghozott, beváltották a reményeket – összegzett a miniszter.

Két lehetőség van arra, hogy a kormány enyhítsen az intézkedéseken. Ha az adatok tovább csökkennek, vagy ha sikerül az átoltottságot növelni annyira, hogy a legveszélyeztetettebbek már biztonságban vannak.

A kormány az Európai Unión keresztül szerzi be a vakcinákat, a kormány célja, hogy minél több vakcina érkezzen Magyarországra. Magyarország összesen 19,7 adag oltóanyagot kötött le öt gyártónál az Európai Unióban – árulta el Gulyás Gergely, aki bírálta Brüsszel lassúságát. Kiemelte, hogy Nagy-Britanniában, Kínában, és Izraelben is előbb kezdődött meg a vakcináció. Finnországtól Németországig nagyon éles kritikákat fogalmaztak meg az Európai Bizottsággal szemben a vakcinabeszerzéssel kapcsolatban – tette hozzá.

A teljes sajtótájékoztatót itt megtekintheti:

Az uniós szállítás lassú, a jelenlegi tempó szerint 30 hétig tartana a folyamat. Így máshonnan is kell vakcinát szerezni – mondta el Gulyás Gergely, aki ezt is elárulta, hogy komoly esély mutatkozik arra, hogy Kínából kapunk vakcinát, de az oroszokkal is tárgyalásban állunk. A kínai gyártóval gyakorlatilag megállapodott a kormány.

Abban nem volt vita, hogy elsőként az egészségügyi dolgozókat kell beoltani – húzta alá Gulyás, aki ismertette az oltási terv sorrendjét.

Szükség esetén napi félmillió embert be tudnánk oltani. Ha lenne megfelelő vakcinamennyiség, akkor két hét alatt végezni lehetne a feladattal.

A kormány nem fogja kötelezővé tenni az oltást – szögezte le.

A magyar kormány egyértelműen oltáspárti, kampány is fog indulni az oltás mellett – ismertette Gulyás Gergely, aki szerint a kormány tagjai is be fogják oltani magukat.

Az oltásellenes kampány, amit a baloldali politikusoktól láthattunk, felelőtlenség

– emelte ki Gulyás Gergely.

2,6 millió család számára biztosít jogosultságot a hitelmorítóriummal kapcsolatos kormányzati intézkedés. Összesen 48 ezer vállalkozás él a hiteltörlesztési monatóriummal. A kormány továbbra is segítséget nyújt a bértámogatással, mintegy 2/3-át átvállalja a kormány. Összesen 10657-en igényelték eddig a támogatást, az összes érintett szektor több mint 60%-a megkapja a támogatást. Elindult mindeközben az otthonteremtési program is – mondta Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely Hadházy Ákos halottgyalázó videójával kapcsolatos sajtókérdésre azt mondta, hogy az akció jogsértő volt. Nem lehet olyan politikai cél, amivel kegyeleti jogokat sértünk meg – szögezte le.

Az egész egy nemzetbiztonsági ügynek látszik – szögezte le a jobbikosok magánrepülőzésével kapcsolatban. Indokolt annak kivizsgálása, hogy milyen egyéb szolgáltatásokat tettek a jobbikosok.

A miniszter szerint nem ördögtől való a Magyar Orvosi Kamara javaslata, miszerint a szülésznőkkel szerződést kössenek, és így a kismamák azzal az orvossal szüljenek, akiknél szeretnének. Keressük azt a megoldást, ami nem feszíti szét a hálapénz megtiltásával kapcsolatos új szabályozást – fűzte hozzá. A rendőrség fogja ellenőrizni, hogyan működik a hálapénzzel kapcsolatos új szabályozás a gyakorlatban – derül ki Gulyás válaszából.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1,3 millió ember regisztrált eddig az oltásra, jó lenne, ha ennél is többen jelentkeznének – válaszolt az újabb kérdésre.

Nem rendeltünk Kínából még vakcinát. Óvatosságra intenék mindenkit attól, hogy a médiában megjelent hírekből vonjon le messzemenő következtetéseket a vakcinákra nézve

– húzta alá.

Gulyás Gergely szerint Fekete-Győr Andrásnak először is bocsánatot kellene kérnie a rendőrdobálásért, az Egyesült Államokban már börtönben lenne egy ilyen akcióért. Majd csak ezután térjünk rá a Momentum félbolond javaslataira – kommentálta a Momentum elnökének javaslatát, miszerint 100 ezer forintot kellene adni annak a polgárnak, aki beoltatja magát.

Gulyás Gergely nem kívánta kommentálni, kit támogat a CDU elnökválasztáson. Azt hozzátette, hogy a döntésnek komoly súlya lesz az európai politikában, és arról is beszélt, hogy megvan a maga kedvenc jelöltje.

Nyitottak vagyunk, hogy tárgyaljunk a fővárossal – jelentette ki az újabb kérdésre válaszolva a miniszter, aki nem teljesen érti, hogy Karácsony Gergelyék miért panaszkodnak folyamatosan pénzhiányra. Szerinte a főváros tart fent kirendeltséget Brüsszelben.

Az oltás önkéntes, jelentkezés és regisztráció szükséges hozzá. A regisztráció internethez kötött, mindenkinek lehetősége van, hogy az önkormányzattól kérjen segítséget

– ismertette Szentkirályi Alexandra.

Ha betartjuk az előírásokat, akkor talán nyár előtt már lehet tervezni. De a legrosszabb forgatókönyvre kell felkészülni – kommentálta az MTÜ vezetőjének minapi nyilatkozatát, miszerint legkorábban csak nyártól indulhat be a turizmus.

A magyar kormány kész áll arra, hogy együttműködjön az új amerikai adminisztrációval – jelentette ki kérdésre válaszolva a miniszter.

Gulyás Gergely az euró hazai bevezetésével kapcsolatban azt mondta, hogy az eurózónához való csatlakozás több országban is árdrágulást eredményezett. Semmi nem sürget minket – kommentálta a miniszter. Érdemes lesz majd később ezt a vitát megnyitni – tette hozzá.

A 2022-es választásra való külföldi beavatkozással kapcsolatban azt mondta, hogy a magyar választók kellően bölcsek ahhoz, hogy eldöntsék, honnan fúj a szél. A miniszter úgy látja, hogy minden eddiginél nagyobb lesz a nyomás a kormányon a voksolás előtt, aminek kapcsán a külföldről finanszírozott sajtótermékeket, és szervezeteket emelte ki.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy Angela Merkel biztosan távozni fog hivatalából. Talán Orbán Viktor győzködte a legtöbbször arról, hogy maradjon – toldotta meg a korábbiakat.

Azt várjuk, hogy megegyezés legyen a minimálbérről. Most már minimális a munkaadók, és a munkavállalók közötti véleménykülönbség a kérdésben – válaszolta újságírói kérdésre a miniszter.

Egyelőre nehéz a nyári fesztiválokkal kapcsolatban felelősséggel nyilatkozni, egy-két hónap múlva reményeink szerint okosabbak leszünk a kérdésben – emelte ki a miniszter.

A Magyar Olimpia Bizottság külön kéréssel fordult a kormányhoz, az olimpián résztvevő, arra eséllyel kijutó sportolókat beoltsák – derült ki Gulyás Gergely szavaiból. a miniszter azt is kiemelte, hogy a kormány asztalán van a kérdés, és nemsokára döntést hoznak arról, hogy beoltják-e sorok kívül a sportolókat. és edzőiket.

Arra a kérdésre, hogy a nyitás után a kormányszóvivő és a Miniszterelnökséget vezető miniszter mit tenne elsőként, Szentkirályi Alexandra azt mondta, idős nagypapáját látogatná meg és elmenne egy koncertre. Gulyás Gergely azt mondta, ő egy étteremben szeretne egy jót vacsorázni.

Az Európai Uniós beszerzés élvez elsőbbséget – így válaszolt arra kérdésre a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a magyar kormány egyezkedett-e külön a Pfizerrel. Gulyás Gergely szerint a keretek megvannak, alkalmazkodni kell Brüsszelhez. Ugyanakkor Kelet felé van mozgástere a kormánynak a vakcina – önálló – beszerzésére.