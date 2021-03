Galgóczi Ágnes: Magyarország több mint négymillió Johnson & Johnson vakcinát rendelt (videó)

A koronavírus-fertőzéssel, oltással kapcsolatos információkról számolnak be a szakemberek az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján.

Tilos gyűléseket szervezni március 15-re

Immár négy hónapja van érvényben a védelmi intézkedések jelentős része – mondta Kiss Róbert az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján. Szólt arról, hogy március 15-ére többen gyűlést hirdettek, de a gyülekezés szervezése tilos a jogszabályok alapján – írja az Origo. A szigorú szabályozás célja, hogy a koronavírus ne terjedjen – tette hozzá.

Senki ne tartson most nagybevásárlást

A nagybevásárlást mindenki mellőzze most – mondta Kiss Róbert. Szólt arról is, hogy csütörtökön 507 személy nem viselt maszkot.

380-an szegték meg a kijárási tilalmat

380-an szegték meg a kijárási tilalmat – mondta Kiss Róbert. Közölte azt is, hogy 7292 hatósági házi karantént rendeltek el.

Az új fertőzöttek átlagéletkora 46 év

Galgóczi Ágnes, az NNK főosztályvezető-helyettese azt mondta, hogy újabb rekord dőlt meg az új fertőzöttek számában. Magyarországon és Európában is zajlik a járvány harmadik hulláma, és ezt a brit mutáció okozza. Olaszországban és Németországban is meredeken emelkedik a fertőzöttek száma. Az új fertőzöttek átlagéletkora 46 év.

Jól haladnak az oltások

Már több mint 1,2 millió felett van a beoltottak száma, és közel 350 ezer személy a második oltást is megkapta. A háziorvosok az AstraZenecával oltanak a héten. Az oltópontokon a Szputnyik és a Pfizer érhető el. A hétvégén is folytatódik az oltási program – mondta Galgóczi Ágnes. Hozzátette: hamarosan megérkezik a Johnson & Johnson vakcinája is. Galgóczi Ágnes elmondta, hogy a Johnson & Johnson termékével az USA-ban már oltanak, bízik benne, hogy hamarosan megérkeznek a szállítmányok. Magyarország több mint 4 milliót rendelt – tette hozzá.

Kiugróan sok a szabályszegések száma

Kiugróan magasak lettek a maszkhasználattal kapcsolatos szabályszegések – mondta kérdésre Kiss Róbert. Továbbra is ellenőrizni fognak – tette hozzá. A hosszú hétvége kapcsán mindenki gondolja végig, hogy fontos-e bevásárolni.

Ezzel is el lehet pusztítani a brit vírusmutánst

Galgóczi Ágnes kérdésre azt mondta, hogy kerülni kell azokat a helyeket, ahol tömeg lehetséges. A brit vírusmutáció elpusztítására jók az eddig megismert fertőtlenítőszerek is.

Biztonságos az AstraZeneca vakcinája

Galgóczi Ágnes kérdésre azt mondta, hogy az AstraZeneca esetében az Európai Gyógyszerügynökség véleményét tartják mérvadónak. Már több százezer embert beoltottak ezzel, és semmilyen probléma nem merült fel.

Csak az oltással lehet a járvány terjedését megállítani – tette hozzá a járványügyi osztályvezető.

