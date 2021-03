Operatív Törzs: a brit mutáns főként fiatalokat betegít meg (videó)

Rendkívül fontos, hogy mindenki felelősen viselkedjen – hangzott el a védekezésért felelős Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján.

Több ezren szegték meg a szabályokat

Gál Kristóf a hosszú hétvége intézkedéseiről azt mondta, 2772 személy szegte meg a maszkviselési szabályokat. Az ORFK szóvivője közölte: 1883 ember szegte meg a kijárási tilalmat, és 300 esetben intézkedtek a tranzitálási szabályok miatt.

A közvetítést itt tudja megtekinteni:

Nagyon megnőtt a kórházban lévők száma

Müller Cecília az Origo tudósítása szerint elmondta, hogy napról napra egyre több fertőzöttet regisztrálnak. Több ország Európában különféle intézkedéseket léptetett életbe, minden intézkedést be kell tartani – tette hozzá. Leginkább az egészségügyi ellátórendszerre nehezedik teher, a hosszú hétvégén több mint 1100-al nőtt a kórházban lévők száma. A brit mutáns fiatalabbakat betegít meg – emelte ki.

Az intenzív osztályon is egyre több fiatal van. Nehéz hetek előtt állunk

− mondta.

Új részlegeket kell megnyitni a kórházakban

Müller Cecília elmondta, hogy 120 510 Pfizer vakcina érkezett kedden. Szerdán érkezik 100 ezer Sinopharm-vakcina is – mondta. 9844 ember van jelenleg kórházban. Napról napra új kórtermeket kell nyitni, de most már új részlegeket is nyitni kell – tette hozzá. 1066 ember van lélegeztetőgépen.

A következő hetekben sem lesz jobb a helyzet

A következő hetekben is emelkedő számokra kell számítani, mivel a szennyvízadatok sem javultak – mondta Müller Cecília. Ha nem mutálódott volna a vírus, akkor sokkal jobb helyzetben lennénk – tette hozzá. Astrazeneca oltóanyagot is várnak hamarosan.

A cukorbetegek vannak a legrosszabb helyzetben

Müller Cecília szólt arról is, hogy a legfontosabb a megbetegedés elkerülése. Egyelőre nem lehet tudni, hogy miért zajlik valakinél enyhén, vagy súlyosabb módon a betegség. Elsősorban a cukorbetegségben szenvedőknél kell súlyosabb lefolyásra számítani – tette hozzá.

Ezért van kevesebb idős fertőzött

Ha lesz nagyobb mennyiségű oltóanyag, akkor tovább bővítik az oltópontokat – mondta Müller Cecília. Az oltakozási hajlandóság is növekszik, mivel november óta 12-ről 46,4 százalékra nőtt az oltást felvenni akarók aránya. Csak ez az egyetlen kiút – tette hozzá. Az idősek körében azért van kevesebb fertőzés most, mert megkapták a második védőoltást is – mondta Müller Cecília.

Nem veszélyes az Astrazenaca oltása

Az Astrazeneca oltóanyagról az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint 17 millió beoltottból került ki 13 trombózisos. Ezeknek az eseteknek száma nem haladja meg az oltás nélküli időszak számait – mondta a szakember.

Sokkal nagyobb az esély, hogy a koronavírus szövődményeibe belehalunk, mint az oltási kockázatba.

A betegség elkapása sokkal nagyobb kockázat, mint a védőoltás beadása. Nem tudták összefüggésbe hozni a védőoltás beadásával a trombózisos eseteket – mondta Müller Cecília. Hozzátette: maga a betegség is vérrögképződéssel jár.

Amint tüneteket észlelünk, rögtön jelentkezzünk az orvosnál

Müller Cecília arról is beszélt, hogy ezek a számok arra késztetnek minket, hogy minden erőnkkel azon kell lenni, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba, és ezért az kell, hogy időben forduljunk orvoshoz.

Minél hamarabb, a tünetek megjelenése esetében, rögtön forduljunk orvoshoz

– tette hozzá.

A szakemberek is az otthoni kezelést próbálják előnyben részesíteni.

Ezt követik a magyar hatóságok

Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogy Astrazeneca vakcina esetében a bizonyítékokon alapuló orvostudomáynra építenek, így a WHO és az európai gyógyszerügynökség ajánlásait követik.

Nagyon gyorsan fertőz, és gyorsan romlik az állapot

Rövidebb együtttartózkodás is elég, hogy elkapjuk a koronavírus mutálódott változatait – mondta kérdésre Müller Cecília. A brit mutáns fertőzőképessége lényegesen nagyobb. Nagyon gyorsan fertőz, és nagyon gyorsan súlyos állapotba kerül a fertőzött személy.

Ekkor kaphatnak védőoltást a korábban fertőzött személyek

Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogy a korábban fertőzött személy 3 hónapig biztosan rendelkezik ellenanyaggal. A jelenlegi javaslat szerint ők csak 3 hónap után kapnak oltást.

Összefüggések

Müller Cecília azt is elmondta, hogy az idősek esetében ritkán fordul elő, hogy oltás mellett fertőződnének, míg értelemszerűen a fiatalok – akik még nem kaptak védőoltást – gyorsabban fertőződnek.