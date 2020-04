Palkovics László: eddig minden krízisből megerősödve került ki Magyarország (videó)

Olyan ellenséggel harcolunk, amely láthatatlan, és egyszerre tud mindenhol kárt okozni – hangsúlyozta az innovációs és technológiai tárca vezetője a gazdaságvédelmi akciótervet bemutató keddi sajtótájékoztatóján.

Olyan ellenséggel harcolunk, amely láthatatlan, és egyszerre tud mindenhol kárt okozni – mondta Palkovics László a Magyar Nemzet tudósítása szerint. A gazdaságvédelmi terv célja a közvetlen kár mérséklése, valamint a későbbiekben az, hogyan fogunk még jobban működni. A miniszter elmondta, hogy most egy vírusválság idejét éljük, eddig minden krízisből sikeresen került ki az ország az elmúlt 10 évben.

Nem akarunk kívülről segítséget kérni – mondta Palkovics László, így még mindig 3 százalék alatt marad a költségvetési hiány. A munkaalapú gazdaság marad a középpontban – tette hozzá. Ha munka van, akkor minden van. Éppen ezért a munkahelyek védelme és újak létrehozása a legfontosabb – tette hozzá.

Három hónapra átvállalja a béreket az állam, ha rövidített munkaidőben dolgoznak – mondta Palkovics László. Ezzel a döntéssel sem a munkavállaló, sem a munkaadó nem jár rosszul.A mérnöki és a K+F területen 40 százalékos plusz jövedelmet biztosít a kabinet – mondta a miniszter. Az adminisztráció területén is lesz könnyítés. 2020. július 1-től két százalékponttal csökken a szociális hozzájárulás.

Felgyorsítja a kormány az áfa-visszaigényléséket, adómérséklési lehetőséget biztosít – mondta a miniszter. Az adózói minősítések esetében a veszélyhelyzet idején senkit nem érinthet hátrány. Elektronikus formában is be lehet nyújtani a betegszabadságot. Szólt arról is, hogy a fizetési nélküli szabadságon lévők nem maradnak betegbiztosítás nélkül.

Online képzések indulnak azoknál a vállalatoknál, ahol most leállás van – mondta a miniszter. A felnőttképzésben a tandíj 90 százalékát a költségvetés átvállalja. Bevezetik a felnőttképzési diákhitelt is.

Palkovics László elmondta: a kormány arról is döntött, hogy az a 75 ezer hallgató, aki eddig nem kapott diplomát a nyelvvizsga hiánya miatt, azok most megkapják a diplomát.

A miniszter arról is beszélt, hogy a kormánytól a kiemelt ágazatok többletforrást kapnak beruházási támogatásokon keresztül, valamint garanciális tőkeprogramon keresztül. A turizmusról azt mondta, december 31-ig felfüggesztik a turisztikai adót, a SZÉP kártya esetében bővítések jönnek, és felújítási programok indulnak a turizmusban. Az egész programra 600 milliárd forint jut.

Az egészségipar kapcsán azt mondta, hogy támogatják azokat a kutatásokat, amik most is folynak. Létrejön az egészségipari innovációs ügynökség – tette hozzá. Nem akarunk ismét kiszolgáltatott helyzetbe kerülni az egészségipar területén.

Minden vállalattípusra tőke-és garancia-programok létesülnek, így a magyar vállalatok nem kerülhetnek idegen kézbe. 2000 milliárd forintos hitelprogram indul a vállalkozások számára.

A régi alapokat feltőkésíti a kormány, és új alapok is indulnak – mondta a miniszter. 2021 februárjától fokozatosan visszaépül a 13. havi nyugdíj. Meghosszabbítja a kormány a GYOD-ra vonatkozó szabályokat. A nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye is folytatódik – tette hozzá.

A magyar kormány a GDP 18-20 százalékával egyező összeget fordít a gazdaságélénkítésre, de ez a jövőben növekedhet. Ez egy történelmi léptékű gazdasági akcióterv – mondta Palkovics László. A miniszter arról is beszélt, hogy 2008-hoz képest jóval nagyobb lehetőségekkel bír az ország, és sokkal biztosabb a siker lehetősége.

Palkovics László többek között arról beszélt, hogy a munkahelyvédelmi rész egyik eleme szerint ha egy adott cég a „munkaterhelésének” 15-50 százalékát elveszíti, akkor ebben az időben 70 százalékkal támogatja az állam a bérköltségeket.

