Novák Katalin: megvédjük a családtámogatásokat

A koronavírus járvány idején is folytatja a családok támogatását a kormány – jelentette ki Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az Operatív Törzs ülése előtti mai sajtótájékoztatón a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Mint mondta, a koronavírus járvány minden családot érint, nehézséget jelent, hogy a gyerekek otthon vannak, tanulni kell velük a szülőknek, és közben dolgozniuk is kell. A kormány 2010 óta dolgozik azon, hogy könnyebb legyen családot alapítani és többen tudtak megtakarításokat félretenni: a demográfiai adatokon is látszik, hogy meglett a családközpontú politika eredménye, növekedett a házasságkötések és a gyermekvállalások száma.

A magyar családok érdekében tett intézkedéseket öt pontban foglalta össze az államtitkár. Az első, hogy megvédik a családtámogatásokat, így megmaradt például a CSOK, az autóvásárlási kedvezmény és a bölcsődéket is tovább építik. A családvédelmi akcióterven keresztül 800 milliárd forintot juttattak a családoknak.

Novák Katalin szólt arról is, hogy a kormány a munkahelyek megőrzését tartja elsődlegesnek, ezért 26 munkakörben vezettek be járulékmentességet, ami 90 ezer családot érint.

– Átképzési programok, felnőtt diákhitel, kedvezményes kamatozású vállalkozói hitelek, SZÉP-kártya összegének jelentős megemelése – sorolta Novák Katalin, hozzátéve: felügyeletet biztosítanak azoknak a szülőknek, akik nem tudnak otthonról dolgozni. A veszélyhelyzet átvészelését hitelfizetési moratóriummal is segítik, ami vonatkozik a babaváró és a CSOK hitelekre is.

Meghosszabbították a gyes-t, a gyed-et, és a gyet-et is – közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

Novák Katalin elmondta: a veszélyhelyzet idejére meghosszabbították a gyes, gyed, és gyet támogatásait a veszélyhelyzet végig, ez 15 ezer család életét könnyíti meg. A gyermekek otthongondozási díját megemelték, mostantól a szakértők online vagy telefonon állapítják meg a támogatás szükségességét. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatását is egyszerűsítették, a veszélyhelyzet utáni hatvan napig még meg tudják kötni a szerződést, ha már megkapták.

A fiatalok támogatásáról elmondta: a diákhiteleket nem kell törleszteni december 31-ig, ezeket a könnyítéseket nem kell külön igényelni, csak azt kell jelezni ha valaki továbbra is fizetni.

Emellett bevezettek egy új diákhitel lehetőséget, ami félmillió forint hitelt jelent a rendkívüli helyzetre. A nyelvvizsga kötelezettséget is felfüggesztették, így a diploma megszerzéséhez erre most nincs szükség.

Az idősekről sem feledkeztünk meg – folytatta – ezért igyekeznek mindent megtenni az ő biztonságukért. Egyszerűsítették a receptek kiváltásának módját, az ügyintézéseknél sem kell személyesen jelen lenni, az okmányok érvényessége meghosszabbodik. A veszélyhelyzet alatt nem kell senkinek aggódni, hogy bármilyen támogatástól elesne, amiért nem tud személyesen ügyet intézni. A tizenharmadik havi nyugdíjat fokozatosan visszaadjuk az időseknek – idézte fel Novák Katalin. Az ünnepekre vonatkozóan elmondta: ugyanúgy maradjon otthon, aki teheti.

