Operatív Törzs: egyre többen szegik meg a kijárási korlátozásokat

Az elmúlt 24 órában 11 embertársunktól kellett búcsút venni, és 78 fővel nőtt, így már 895-re emelkedett a megbetegedettek száma. Az elhunytak közt van egy 49 éves férfi is, aki más krónikus betegségekben is szenvedett. Már 94-en vannak, akik gyógyultan otthonukba távozhattak – számolt be az országos tisztifőorvos az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

Sajnos az idősotthonokban is felütötte a fejét a betegség, a Pesti úti intézményben négyre emelkedett az elhunytak száma – közölte Müller Cecília, aki figyelmeztetett a szociális intézményekben a látogatási tilalom fokozott betartására.

Müller Cecília újra felhívta a figyelmet a látogatási tilalom szigorú betartására, ez a húsvét idejére is vonatkozik. Emlékeztetett, a vírus az egész országban jelen van, de továbbra is Budapest és Pest megye adja ki a fertőzöttek kétharmadát, de valamennyi település érintett lehet.

A Pesti úti otthonban a lakók felét már leszűrték, továbbra is jelen vannak az országos mentőszolgálat dolgozói, akik a lehető legszéleskörűbb intézkedéseket elvégzik. Az egészségügyi ellátásra külön is fókuszálni kell a szociális otthonokban, erre külön is ellenőrzést rendelnek el, hogy folyamatosan figyeljék a bent lakók állapotát – hangsúlyozta Müller Cecília.

Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta, tegnap is jelentős mennyiségű egyéni védőeszköz érkezett Budapestre, öt géppel, a szállításukat végrehajtja a rendőrség.A kijárási korlátozásokkal kapcsolatos szabályszegések száma szavai szerint emelkedik Budapesten és országszerte is, eddig 5998 esetben kellett szankcionálnia a rendőrségnek.

A rendőrség tegnap négy emberrel szemben indított eljárást, amiért 23 millió forintot vettek át egy személytől kézfertőtlenítő gyártására, ám erre a célra alkalmatlan szert állítottak elő. Kezdeményezték a letartóztatásukat – ismertette Kiss Róbert rendőr alezredes.

