A magyar parlament nyitott a párbeszédre

„E hosszú, földi, rögös út után adj neki nyugodalmat, óh, Atyám. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VIRGER IMRE életének 87. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 22-én, szerdán 15 órakor lesz Mosonmagyaróváron, a Feketeerdei úti új temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Én nem haltam meg. Az, ami nektek voltam, még mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen én itt vagyok veletek, csak én az út másik oldalán megyek. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, fiam, testvérem, vejünk, sógorunk és rokonunk, KÁLDI PÉTER 42 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. július 22-én, szerdán 16 órakor lesz a koroncói temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, egy gyertya az asztalon Érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyám, anyósom, nagymamánk, rokonunk és ismerősünk, ERDŐS OTTÓNÉ szül. Mezei Mária életének 79. évében elhunyt. Temetése 2020. 07. 22-én 16 órakor lesz a dunakiliti temetőben. Előtte a lelki üdvéért engesztelő szentmisét mondatunk 15.15 órakor a dunakiliti katolikus templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani. (Váci Mihály) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapám, testvérünk és rokonunk, MAJOR LÁSZLÓ 75 éves korában elhunyt. Temetése július 22-én, szerdán 15 órakor lesz a püski temetőben. Az engesztelő szentmisére 14.30 órakor kerül sor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága rokonunk, SÁNTHA ERZSÉBET tanárnő életének 94. évében csendesen elhunyt. Kérésének megfelelően szűk családi körben végső nyughelyére helyeztük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JURANOVICSNÉ DR. NAGY VALÉRIA szakgyógyszerész, a GYMS megyei ÁNTSZ volt megyei tiszti főgyógyszerésze életének 73. évében gyógyíthatatlan betegségben, 2020. július 16-án elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. július 23-án, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy a koszorúra szánt összeggel a mosonmagyaróvári Hospice - Segítő Kéz Alapítványt támogassák. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló családtagjai

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BERENTÉS JÓZSEF harsonaművész, főiskolai tanár 2020. február 29-én, életének 82. évében elhunyt. Búcsúztatása a ravazdi Szent Márton-templomban 2020. július 23-án, csütörtökön 15 órakor lesz. Temetésére más időpontban, szűk családi körben kerül sor. Gyászolják: felesége: Zsuzsa; leánya: Zsuzsika és férje: Péter; unokája: Szilveszter; rokonai, tanítványai

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, SIDÓ LÁSZLÓ életének 73. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 22-én, szerdán 14 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászomban velem éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérem. Gyászoló felesége

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, dédipapám, apósunk és rokonunk, TÓTH JÓZSEF volt mórichidai lakos életének 74. évében, hosszú betegség után csendesen elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk Czákler Gábor halálának 2. évfordulójára Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, egy gyertya az asztalon Érted ég. Egy fénykép mely őrzi emléked, egy út, mely elvette az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Égi otthonodba a csillagokkal üzenünk, Szívünkben mindig velünk maradsz, soha nem feledünk. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok! Szerető szüleid, testvéred és családja

VÉGH CSABA halálának 4. évfordulójára! Édesapám, még várnod kellett volna Utoljára még egy szóra! Olyan hirtelen, oly gyorsan, Igazán még fel sem fogtam! Most megköszönöm, hogy élek, hogy ismerhettelek Téged! Hogy neveltél és szerettél, mindent megadtál amit tehettél! Messze vagy tőlünk, Szívünkben mégis közel. Az égből figyelsz minket, és angyal karod ölel. Nézem az eget, és csak arra gondolok, remélem ott vagy Édesapám, ott fent gondtalanul boldog! Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk NEUPERGER GYÖRGY halálának 1. évfordulójára! Egy váratlan percben életed véget ért, búcsúzni se tudtál, nem volt hozzá időd. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Soha el nem múló szeretettel őrizzük emlékedet. Szerető családod

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk szerető férj, édesapa, nagyapa, após LICSKAI LÁSZLÓ (Ceni) halálának 15. évfordulójára. ,,Istenem súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmunkban keressen meg minket, még egyszer had lássuk, had öleljük. Nem szólnánk róla, hogy mélyen gyötör a bánat, csak had lássuk még egyszer drága Édesapámat. Had legyen nekünk ez a legszebb álmunk, súgd meg neki halkan, hogy minden nap várunk! Bánatos feleséged, lányod Betti és családja

ID. SOMOGYI LAJOS halálnak 2. évfordulójára! A fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, mosolyunk mögött ott vannak a fájó könnyek. Még fáj, s talán örökre így is marad, de mindig velünk leszel az idő bárhogy is halad. Emléked szívünkben örökké él! Szerető családod

KALMÁR LÁSZLÓNÉ Markó Katalin halálának 14. évfordulóján. Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni, Mert elfelejteni Téged soha nem lehet csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled. Szerető férjed és a család