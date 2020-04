Kovács Zoltán: politikai lincselés zajlik Magyarország ellen

„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. „Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, dédapa, bánatos családodnak most őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk, dédapánk, testvérem és rokonunk, ID. KISS ANTAL Győrújbarát volt tűzoltóparancsnoka, díszpolgára életének 86. évében, gyógyíthatatlan betegségben, rövid szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunkat 2020. április 24-én, pénteken 16 órakor a Győrújbarát-kisbarátfalusi temetőben helyezzük örök nyugalomra. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik mély gyászunkban osztoznak. Külön köszönetünket fejezzük ki Győrújbarát Önkormányzatának és az Önkéntes Tűzoltóságoknak. A járványra való tekintettel részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja

„Egy nap majd tárt karokkal fogsz várni minket újra, egy nap mindannyian elindulunk hozzád, és egy nap majd újra találkozni fogunk. Addig is most várunk, míg újra láthatunk, rettentően hiányzol; leírni, elmondani nem lehet! Érezzük, hogy ott vagy mindenütt, és a szavaid mondják: nagyon, de nagyon szeretlek benneteket! Mi is nagyon, de nagyon szeretünk, soha nem feledünk!” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk, anyósom, dédink és rokonunk, RÁCZ IMRÉNÉ szül. Farkas Ilona életének 81. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. április 24-én, pénteken 10 órakor lesz a győri Szent Imre-templom urnakertjében. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban együttéreznek. Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZEKÉR KÁROLYNÉ szül. Takács Magdolna életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetése szűk családi körben 2020. 04. 24-én, pénteken 10 órakor lesz a balatonszárszói temetőben. Gyászoló család

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. Szorgalmas két kezed nem dolgozik többé, megpihent a szíved mindörökké. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk, apósom, testvérünk, sógorom és rokonunk, NAGY BÉLA 94 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2020. április 24-én 15 órakor a kajárpéci (kajári) temetőben lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek fel az égre! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk, sógorunk, rokonunk és barátunk, LÉVAI DEZSŐ 66 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2020. április 25-én, szombaton 15 órakor lesz a pannonhalmi temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Elmentem, szeretteim, nehéz volt már élni, kopogok a Jóistennél bebocsájtást kérni. Búcsúzom tőletek, nekem így már könnyebb, értem néhanapján ejtsetek egy könnyet!” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink, keresztanyánk és rokonunk, GEDE FERENCNÉ szül. Mező Mária életének 93. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. április 24-én, pénteken 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Ha majd alszom zúgó lomb alatt, ne zavarjátok édes álmomat. Boruljatok le halkan, csendesen, és gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága testvérünk és rokonunk, ERDŐS FERENCNÉ szül. Csapó Teréz életének 85. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. április 24-én, pénteken 13 órakor lesz a bezi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló rokonság

„Istenünk, vedd helyettünk oltalmadba Őt, tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÉLŐ LAJOS 78 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. április 23-án, csütörtökön 16 órakor lesz a nagybaráti temetőben. A kialakult helyzetre való tekintettel, szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VEINPERL FERENCNÉ szül. Majoros Alojzia életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése szűk családi körben történik április 24-én 11 órakor a bakonygyiróti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LAJOS JÁNOSNÉ szül. György Erzsébet életének 91. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. április 25-én, szombaton 14 órakor lesz a mezőörsi református temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és mély gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, apósom, sógorom és rokonunk, KORMOS PÉTER rábapatonai lakos életének 82. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. április 24-én 13 órakor lesz a rábapatonai temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, sógorunk és rokonunk, NEMES IMRE kónyi lakos életének 79. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. április 24-én 15 órakor lesz a kónyi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, nagymamánk, anyósom, testvérem, rokonunk és barátnőnk, TÁTRAI LÁSZLÓNÉ Horváth Edit életének 65. évében, hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója szűk családi körben 2020. április 27-én, hétfőn 12 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család

Emlékezzünk édesapánk, ENZSÖL BÉLA halálának 2. évfordulójára! Fogtuk a kezed, néztük az arcod, Hiába kértük, feladtad a harcot. Eltelt 2 év, a fájdalmat leírni nem lehet, Csak letörölni az érted hulló könnyeket. Gyermekeid

Fájó szívvel emlékezünk! Másképp lenne minden, hogy ha velünk lennétek, ha szólnátok hozzánk és ránk nevetnétek. Veletek volt teljes az életünk, olyan jó volt, míg voltatok nekünk. Telnek- múlnak az évek, a fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni az értetek hulló könnyeket. PINTÉR LÁSZLÓ halálának 18. évfordulójára ALLER JÓSZEFNÉ szül. Pintér Csilla halálának 27. évfordulójára ALLER JÓZSEF halálának 19. évfordulójára Csak az tudja mi a fájdalom, akinek szeretteit fedi a sírhalom. Szerető Családotok