Könnyen lehet, hogy hamarosan sztrájkolnak a Lufthansa légiutas-kísérői

Sztrájkot helyezett kilátásba hétfőn a német légiutas-kísérők független szakszervezete (UFO) a Lufthansa légitársaságnál vasárnapra a frankfurti és a müncheni repülőtérre.

Az országszerte mintegy 30 ezer légiutas-kísérőt képviselő érdekvédelmi szervezet terve szerint vasárnap reggel 6 és délelőtt 11 óra között szakítják meg a munkát. Sztrájkot hirdethetnek a Lufthansa csoport más légitársaságainál is, és a néhány órás, figyelmeztető akciókat határozatlan időre szóló munkabeszüntetés követheti.

Azonban a munkaadó mindezt elkerülheti, ha visszatér a tárgyalóasztalhoz – közölték.

A Lufthansa közölte, hogy nem ismeri el a kezdeményezés jogosságát, és nem változtat a vasárnapi menetrenden. Álláspontja szerint továbbra is érvényes a légiutas-kísérők munkájáról és javadalmazásáról szóló kollektív szerződés, nincsenek nyitott kérdések, így sztrájk sem lehet.

A felek bíróság előtt is vitát folytatnak. A Lufthansa szerint a szakszervezet vezetése szabálytalanul került pozícióba, így a tevékenysége is szabályellenes. A társaság ezért nem is ismeri el az UFO márciusi lépésének jogosságát, amellyel a szakszervezet felmondta a kollektív szerződést.

Az UFO az utóbbi években több nagyszabású sztrájkot szervezett a Lufthansa-csoportnál, 2015 novemberében egyhetes munkabeszüntetést tartottak, akkor 4700 járatot kellett törölni.