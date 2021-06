Kevesen bíznak a tálibok ígéreteiben Afganisztánban

Nagy különbség van a szavak és a cselekedetek között.

Az Afganisztánban állomásozó külföldi csapatokkal együttműködő helyiek biztonságának szavatolását ígérték a radikális iszlamista tálibok, ennek ellenére a nyugati országok kabuli nagykövetségeit vízumkérelmek ezrei özönlik el az érintettek részéről, miután sokan nem hisznek ezen ígéreteknek – jelentette kedden a Reuters hírügynökség.

A kabuli vezetés ellen harcoló lázadók hétfőn felszólították a külföldi alkalmazásban állt afgánokat, hogy ne meneküljenek el az országból. Hangsúlyozták, hogy biztonságban lesznek a tolmácsként, illetve más munkakörökben foglalkoztatott honfitársaik, amennyiben „megbánást tanúsítanak” múltbéli cselekedeteikért, és nem folytatnak olyan tevékenységet, amely „árulásnak minősülne az iszlámmal és az országgal szemben”.

Kevesen bíznak azonban a szélsőségesek ígéreteiben a szeptemberre tervezett külföldi csapatkivonás küszöbén.

„Ez nem más, mint ámítás, nem bízok a tálibokban (…) Színlelt próbálkozásról van szó, hogy jó képet mutassanak magukról a világnak” – mondta egy helybéli lakos, aki hat éven át dolgozott az országban állomásozó amerikai csapatoknak. „Biztos vagyok benne, hogy meg fognak ölni, darabokra cincálnának, ha holnap a kezükre kerülnék” – tette hozzá.

„A tálibok mindenkinél jobban gyűlölnek minket, kémeknek és árulóknak tartanak” – mondta egy másik férfi, aki a német katonai kontingens mellett dolgozott tolmácsként. „Semmi sem változtat a tálibok minket, tolmácsokat érintő mentalitásán, ami a halálunkat jelenti. Nagy különbség van a tálibok szavai és cselekedetei között” – fűzte hozzá.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter hétfőn az amerikai képviselőház külügyi bizottságában arról számolt be, hogy elmaradások vannak a különleges bevándorlási vízumok feldolgozásában, amelyeket olyan személyek számára állítanak ki, akik együttműködtek az amerikai biztonsági erőkkel, illetve ügynökségekkel. Mint mondta, jelenleg 18 ezer ilyen kérelem feldolgozása zajlik, és igyekszenek az ügymenetet felgyorsítani.

James Miervaldis, az afgán tolmácsok kivándorlását segítő No One Left Behind amerikai nonprofit szervezet vezetője szerint igazi pánikhangulat uralkodott el a kérelmezők körében. Miervaldis arról számolt be, hogy az idei évben havonta átlagosan két tolmáccsal végeztek a szélsőségesek, többen pedig fenyegető leveleket kaptak.

Az országban 2016 óta legalább 300 tolmácsot öltek meg.

Joe Biden amerikai elnök április közepén jelentette be, hogy az amerikai csapatok a New York-i terrortámadás huszadik évfordulójáig, idén szeptember 11-ig kivonulnak Afganisztánból. Nem sokkal ezt követően Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is az ázsiai országban állomásozó NATO-erők kivonásáról tájékoztatott.

Sokan attól tartanak, hogy a csapatkivonás nyomán Afganisztán káoszba süllyed.

Elemzők szerint a kivonulás újabb polgárháborúba taszíthatja az országot, illetve lehetővé teheti a 2001-ben elűzött tálibok visszatérését a hatalomba.