Kevesebb fehér gyereket akarnak a színvonalas gimnáziumokban az USA-ban

Egy faji esélyegyenlőségi érdekvédelmi szervezet, a Dallas Justice Now (DJN) kampányt folytat annak érdekében, hogy meggyőzze az állításuk szerint “gazdag fehér liberális” családokat, hogy ne küldjék a gyermekeiket a színvonalasabb oktatást nyújtó intézményekbe, azért, hogy több hely álljon rendelkezésre fekete és latin hallgatóknak – írja a V4NA hírügynökség.

A csoport weboldalán online ígéretet tehetnek a fehér szülők arra, hogy nem küldik a gyermekeiket az ominózus iskolákba.

A szervezet levelet küldött a fehér lakosoknak, amiben leírják, hogy “azért írtuk ezt a levelet, mert megértjük hogy fehér vagy és a Highland Park iskolakörzetben élsz, de tudnod kell róla, hogy hatalmas előnyöket élvezel a színes közösség kárára. Dallas legszebb és legtehetősebb környékén élsz, és akár tudod, akár nem, színes emberek elnyomásával, vagy örökléssel jutottál hozzá a vagyonodhoz. Azonban reményeink szerint demokrata vagy és támogatod a BLM-mozgalmat, ami fehér szövetségesünkké tesz téged, ami feljogosít arra, hogy segíts korrigálni a kegyetlen igazságtalanságokon. Szükségünk van ara, hogy valódi tettekkel és áldozatvállalással támaszd alá a szavaidat, hogy a szegregált városunk igazságosabbá váljon”.

I’m dead right now. 😂Highland Park is one of the richest areas in Texas. These Democrat parents would walk across hot coals & plan a murder for the chance their kids go to an Ivy League or other top schools. Then they get this from a Black Lives Matter Organization. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/WlmxNRiPco

— Kathleen McKinley (@KatMcKinley) July 25, 2021