Karácsony inkább a szociológusokra hallgat, mint a turisztikai szakértőkre

„Egyszer aztán kifárad az élet, álomra hajtja fejét szótlanul. A sok törődés szétszéled, s a végtelen elsimul. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamánk, dédikénk, anyósom és rokonunk, HARMATH JÁNOSNÉ szül. Szabadi Ibolya életének 81. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. szeptember 15-én, kedden 15 órakor lesz a győr-ménfőcsanaki Koroncói úti temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 14.15 órakor tartunk a ménfői katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Elmegyek, mert el kellett mennem, vár rám az ismeretlen, hosszú álom. Míg éltem, szívem-lelkem néktek adtam, hát ne fájjon halálom. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagyapánk és rokonunk, KOVÁCS JÓZSEF epres, balfi lakos 2020. szeptember 2-án, életének 70. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2020. szeptember 15-én 13.30 órakor lesz a balfi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk együttéreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Meghaltál, hogy bennem élj. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérem, apósunk, vejem, SZABÓ TAMÁS (1960-2020) dunaszentpáli születésű, győri lakos életének 60. évében elhunyt. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztozva velünk tartanak engesztelő szentmiséjére 2020. szeptember 16-án, szerdán 15 órakor a győri Szentlélek-templomban. A hamvak végső nyugalomra helyezésére később, szűk családi körben kerül sor. Gyászoló, szerető családja

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy imádott édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, testvérem, sógornőnk, keresztanyánk és rokonunk, KOZICZ JÓZSEFNÉ szül. Németh Irma életének 73. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2020. szeptember 15-én, kedden 16.30 órakor helyezzük örök nyugalomra Győrújbaráton, a nagybaráti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH MIKLÓS a volt AFIT, majd a Plaket Kft. dolgozója lelki üdvéért - a járványügyi helyzet miatt elhalasztott - engesztelő szentmisét 2020. szeptember 15-én, kedden 18 órakor tartjuk a kónyi templomban. Gyászoló család

50 éves osztálytalálkozó alkalmából a mosonmagyaróvári Kapu Lajos Általános Iskola 1970-ben végzett VIII. c. osztálya kegyelettel emlékezik elhunyt tanáraira és osztálytársaira. Emléküket szívünkben megőrizzük.

A SZAMUELY TIBOR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1975-ben végzett 4.b. osztályának 45 éves érettségi találkozóján, szeretettel gondolunk elhunyt osztályfőnökünkre, Gede Lászlóra és Hegedűs Miklós Juhász Edit Karsai Mária László Éva Patonai Ilona Téglás Margit Varga Zsuzsa osztálytársainkra.

Fájó szívvel emlékezünk PETREKOVITS TIBOR halálának 3. évfordulóján. Nélküled szomorú a szívünk, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Szerető felesége, gyermekei és családjaik

Fájó szívvel emlékezünk DOBAI DÉNES halálának 20. évfordulóján Szívünkben őrizzük emlékedet. Szerető családod

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VIDA TIBOR csornai lakos, a vagongyár volt dolgozója életének 68. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. szeptember 14-én, hétfőn 17 órakor lesz a csornai Őrangyal-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk és testvérünk, BALOGH GYULA lövői lakos életének 84. évében elhunyt. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, RIBA JÁNOS életének 82. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. szeptember 14-én, hétfőn 16 órakor lesz az agyagosszergényi temetőben. Az engesztelő szentmise 15.30 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám, VARGA GYULÁNÉ szül. Limpár Rozália életének 84. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 13-án, vasárnap 14 órakor lesz a téti katolikus temetőben, evangélikus szertartás szerint. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk KOCSIS GÉZÁNÉ szül. Nagy Margit halálának 2. évfordulójára Egy emlék van a földön, Amit fizetni nem lehet, Mellyel te is tartozol az anyai szeretet, Foglald imába édesanyád nevét, Csókold szeretettel az ő megtört kezét. Mert hűtlen lehet az is kit szeretsz, De édesanyád s az ő nevét feledni nem lehet. Tudjuk, hogy odafentről is vigyázol reánk. Szerető fiad és menyed

Köszönöm a volt osztálytársaknak, hogy az 55 éves osztálytalálkozó alkalmából férjem, MÓDOS ÁRPÁD sírján a megemlékezés mécsesét elhelyezték. Felesége: Anikó és családja.