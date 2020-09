Karácsony Gergely a Tarlós-korszakhoz köthető fejlesztések fényében sütkérezik

Egyszerű, ám annál visszásabb módot talált Karácsony Gergely a népszerűségének növelésére. A baloldali főpolgármester az utóbbi időben olyan fejlesztések átadásánál, illetve elkezdésénél ünnepelteti magát, amelyek előkészítése Tarlós István hivatali idejéhez köthető. Schneller Domonkos, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: Karácsonyék még adósak a saját érdemi ötletekkel.

Míg több fontos fővárosi fejlesztési projket megfeneklett, vagy el sem indult Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt, addig

a Fővárosi Önkormányzat baloldali vezetése a Tarlós István hivatali ideje alatt megkezdett beruházások babérjait aratná le

− írja a Magyar Nemzet.

Legutóbbi példa erre, amikor Karácsonyék a napokban, a XV. kerületben átadták az M3-as autópálya fővárosi kivezetőjénél a zajvédő fal eddig hiányzó szakaszát. „A fejlesztés érdemi része Tarlós István főpolgármestersége idején történt, és a 2019-es fővárosi költségvetésből biztosítottak rá forrást. Ráadásul sem Karácsony Gergely, sem Rákospalota DK-s polgármestere, Németh Angéla nem szavazta meg a fejlesztést” – közölte Lehoczki Ádám, a XV. kerületi Fidesz frakcióvezetője. Ennek fényében figyelemre méltó, hogy Karácsony az átadáson azt hangoztatta, hogy a XV. kerület „vesztese volt Tarlós István kilenc évének”, és hogy baloldali szövetségeseivel ők törlesztik „azt az adósságot, amellyel a főváros vezetése tartozik a kerületieknek”.

„Karácsony Gergely olyan arcátlanul állít valótlanságokat, hogy olyan érzésem van, nem is tudja mit beszél. Láthatóan a legalapvetőbb tényekkel sincs tisztában”

– hangsúlyozta Lehoczki.

A beruházás részleteivel kapcsolatban Szeneczey Balázs, korábbi főpolgármester-helyettes a Magyar Nemzetnek elmondta: a közbeszerzési eljárás 2019 végén zárult le, így gyakorlatilag minden előkészítő munkát a Tarlós-féle városvezetés végzett el.

„Nem jár ezért köszönet, csak tettük a dolgunkat: terveket készítettünk, végigcsináltuk az engedélyezési eljárást, melynek során néhány helyi vállalkozó folyamatosan próbálta elgáncsolni az ügyet, közel 600 millió forint forrást biztosítottunk, lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárást. Így az átadáskor azt állítani, hogy mi mostohagyerekként bántunk a XV. kerülettel, szemben velük, akik ilyen rövid idő alatt törlesztettek egy régi adósságot, az előzmények ismeretében enyhén szólva sem elegáns dolog, bár az utóbbi napok eseményeit követve úgy látom, ez már bevett gyakorlat. Olyan mintha egy focimeccsen a lefújás előtti utolsó másodpercekben szerzett győztes gól után a találatot jegyző játékos a gólpasszt adót kezdené szidni. Értem én, hogy nem játszunk egy csapatban, de a korrektség minimum elvárható. A lényeg azonban, hogy a zajvédő fal elkészült, örüljünk neki” – fogalmazott Szeczey Balázs.

Karácsonyék idegen tollakkal ékeskedtek a múlt héten is, amikor a Béke téri főgyűjtő-csatorna megkezdődött építkezésén pózoltak.

Schneller Domonkos, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár elmondta: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa még 2019 februárban döntött arról, hogy sok százmillió forint állami pénzzel kiegészített EU-s forrásokból épüljön meg a nagy keresztmetszetű, hiánypótló csatorna. Fürjes Balázs helyettese arra is rámutatott, hogy Tarlós István, korábbi főpolgármester mellett Tóth József, a XIII. kerület szocialista polgármestere is sokat dolgozott a projekt előkészítésén 2017 óta, ám Karácsonyék még csak rá sem tették őket a csatorna átadásán készült promóciós fotóra.

Schneller Domonkos úgy fogalmazott: a főváros jelenlegi vezetése nagy „történetmesélésbe” fogott, amely szerint a Fővárosi Önkormányzat hősiesen küzd a városlakókért, miközben a „gonosz” kormányzat kiéhezteti Budapestet. Karácsony és szövetségesei abban bíznak, hogy a budapestiek „megveszik„ ezt a mesét, nem pedig a saját szemüknek hisznek. Ezzel szemben – emelte ki a helyettes államtitkár – a mindenki számára látható valóság az, hogy

jelen pillanatban is 100 milliárd forint feletti nagyságrendben zajlanak olyan beruházások amelyeket a kormányzat támogat.

Schneller Domonkos példaként említette a 3-as metró felújítását, amelyre 33 milliárd forintot biztosít a kabinet, miközben a fővárost egy fillér önrész sem terheli. Megjegyezte: az utoljára mintegy fél évszázada – nem teljes egészében – felújított Nyugati pályaudvar renoválására pedig 9 milliárd forintot adott a kormány. A helyettes államtitkár arra is kitért, hogy a kabinet több mint kétmilliárd forintot fordított hét budapesti családi sportpark létrehozására, és jelenleg is több helyszínen folynak munkálatok, így a Tabánban, XI. kerületben, valamint Csepelen is. „Vélhetően Karácsonyék saját érdemeikként fogják bemutatni ezeket a fejlesztéseket, amint azok megvalósítása látványosabb szakaszba érkezik. Egyszerű megoldás mások babérjait learatni, ám az igazi teljesítmény saját beruházásokat indítani, és a saját ölteteket megfelelően előkészíteni. Ténylegesen szem előtt kell tartani Budapest lakóinak valós igényeit. Ezeket pedig nem lehet néhány vödör sárga festékkel kiváltani” – fogalmazott Schneller Domonkos.