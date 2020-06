Kamionok potyautasaiként próbálkoznak a határsértők

Autógumik, bútorok közé, vaslemezek mögé, tartálykocsikba bújnak el a migránsok.

A határrendészek minden embercsempész trükköt ismernek. Röntgennel, hőkamerával, szívhangot felfedező detektorral, a kilélegzett emberi levegő összetételét érzékelő riasztó műszerrel vizsgálnak meg minden kamiont, amely belép Magyarországra a déli határon – írja a Magyar Nemzet.

Egy lengyel kamionban, egy szerb vontató rakterében egy afgán határsértőt fogtak el a rendőrök a röszkei autópálya-határátkelőhelyen június 12-én. Az ezt megelőző napon egy bolgár teherautóban négy afgán, egy szerb kamionban három szír akart illegálisan bejönni Magyarország területére Tompánál.

Június 10-én Röszkénél négy szerb kamionból nyolc afgán férfit szedtek ki a határrendészek, egy bolgár és egy román konténerből is előkerült hat illegális bevándorló, Tompán három tehergépkocsin volt potyautas, hat migránst irányítottak vissza Szerbia felé, de Hercegszántón is találtak a rakomány között egy marokkói férfit.

Ez az illegális határátlépési módszer már 2017-től gyakoribbá vált, amikor a magyar–szerb határon teljessé vált a műszaki határzár. Egy év múlva már 25 alkalommal, 59 potyautast kaptak el a teherautókon a határrendészek.

Tavaly ez a szám tovább növekedett,

134 esetben derítettek fel jogsértést, 415 határsértőt fordítottak vissza

adategyeztetés és meghallgatás után, a legnagyobb fogás az volt, amikor egy kamionban 28 potyautast találtak meg. A rendőrök tapasztalata szerint arról még nincs adat, hogy a sofőrök (magyar, lengyel, makedón, szerb, török, görög és bolgár kamionosoknál találtak potyautast) is részesei az embercsempészetnek.

A Hungarocamion 1966-os megalakulása óta beszélhetünk Magyarország határait érintő nemzetközi kamionforgalomról.

Mindig is voltak próbálkozók, akik potyautasként akartak bejönni Magyarország területére. 1988-ig azonban az országból kifelé, az illegális határátlépést szinte lehetetlen volt megkísérelni egy kamionban elbújva a tételes vám-és határellenőrzés miatt. Azért néhányan mégis megpróbálták, 1986-ban két például keletnémet fiatal halt meg egy növényolajat szállító tankerben, amibe Sopronnál másztak be, rosszul számították ki levegőtartalékot. Az 1990-es években a görögdinnye-szállítmányoknál volt jellemző, hogy a gyümölcsök között potyautasok bújtak el a rakományban. Évi öt-hét esetnél azonban nem volt több, főleg a Görögországban dolgozó afrikai idénymunkások másztak be a konténerekbe a dinnyeszüret után.

A 2015-ös migrációs nyomás óta viszont több a próbálkozó, rakománytól függetlenül jönnek a potyautasok.

Már nem az a jellemző, hogy a pakolásnál ugranak be észrevétlenül a raktérbe, hanem inkább a szerbiai parkolókban „szállnak fel” a teherautókba.

A próbálkozókat embercsempészbandák is segítik, a módszereik alapján már tudják a határrendészek nyomozói, hogy melyik parkolóban választják ki a kamiont.

Czertey Gyula nyugalmazott határőr alezredes egy szegedi teherfuvarozó cég biztonsági tanácsadójaként ismeri a kamionos határsértések módszereit. A szakember a Magyar Nemzetnek elmondta: a potyautasok a ponyvás rakományt szeretik a legjobban.

Van olyan banda, amelyik felülről vágja ki a ponyvát, ott juttatja be a határsértőket. Aztán az embercsempészek összevarrják a rést, nehogy elárulja őket a lyuk.

Ezt kiismerve a beléptetésnél a határrendészek tükörrel nézik meg a kocsik tetejét is. Egy másik társaság a ponyvát záró zsinórok elvágásával, majd újraragasztásával „játszik”. Elég csak megfeszíteni a zárózsinórt, ha trükköztek vele, már szakad is, és ez lebuktathatja az illegális bevándorlókat.

Egy harmadik csapat a konténerekbe juttatja be a potyautasokat, akik ezért több száz eurót fizetnek. Ennek a társaságnak hamis szerb zárjegyeik vannak, de előfordul, az is, hogy csak a régit vágják le, majd ragasztják vissza. Kifigyelik az alvó kamionost, csendben dolgoznak.

Mindegy, mi a rakomány, elbújtatják az embereket az autógumik, a bútorok, az elektronikai termékek közé is vagy akár vaslemezek mögé.

Utóbbi módszerrel sem lehet azonban megúszni a lebukást, a határrendészek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival együttműködve Tompánál röntgennel is átvilágítják a kamionokat, a röszkei és a csanádpalotai autópálya-határátkelőkön hőkamerákkal, szívhangdetektorral, levegőelemző műszerrel ellenőrzik a rakományt.

A levegőelemző készülék a raktérben méri a szén-dioxid szintjét, ebből lehet következtetni arra, hogy ember tartózkodik odabent. Az üres rakományt is röntgennel vizsgálják, találtak már így padlózat alá bújt határsértőt, a kamionok légterelőit és alvázát is ellenőrzik. Az ott megbújók az „önkéntesek”, akik külső segítség nélkül próbálkoznak, kockáztatva akár az életüket is.

Czertey alezredes szerint a parkolókban a sorban utolsó kamionba rakják be a csempészek a potyautast. Más sofőr így nem veheti észre a mutatványt, és nem szólhat. A lebukás nem hatja meg a próbálkozókat,

van olyan határsértő, akit ötször is szedtek már le a kamionról.

Visszamegy a szerb területre, egészen az első nagyobb kamionparkolóig, és kezdődik minden elölről.

A határrendészek szerint a határsértők minden helyet megtalálnak egy kamionban, ahol azt hiszik, elbújhatnak. Az üres tartálykocsikban szinte mindig van potyautas, mert a biztonsági előírások szerint a tartályok nyílását nem lehet lelakatolni. Egy próbálkozó egy búzaszállító konténer kiömlőnyílásába bújt bele, azért leplezték le, mert kilátszott a bakancsa. A röntgen kimutatta, hogy „a cipőhöz ember is tartozik”. Az autószállítmányoknál egyenként ellenőrzik a kamionra felpakolt járművek utas- és csomagterét, ezeket is nagyon szeretik a potyautasok. Az elfogások számának növekedése nemcsak a migrációs nyomás erősödésére bizonyíték, hanem arra is, hogy a magyar határrendészek mellett a kamionokban sem lehet jogellenesen bejutni Magyarország területére.

Mappázók

A röntgen alkalmazása előtt nagy divat volt a migránsok körében a „ mappázás ”. Amikor a kamion bejutott a teherforgalmi terminál, a határátkelőhely területére, a határsértő előbújt a rakományból. Felvett egy, a sofőrök öltözetéhez hasonlító kabátot, sapkát, a hóna alá szorított egy mappát, mintha abban a kamion okmányai lennének, majd bement a vámellen­őrzésre váró járművezetők folyosójára. Itt kivárta, míg feltorlódik a forgalom, aztán kijött, mintha levegőzne. Eközben persze azt figyelte, hogyan hagyhatná el észrevétlenül a határátkelőt, bejutva Magyarországra.

Borítókép: rendőrök ellenőrzik a járműveket a magyar-szlovén határ magyar oldalán, a Rédics és Hosszúfalu közötti határátkelőnél