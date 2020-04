John Fonte: a brüsszeli elit el akarja hallgattatni Orbán Viktort

Az amerikai politológus szerint az EPP elfordult az értékeitől.

Vannak más európai vezetők is, akik nem szívlelik Brüsszel keménykezűségét, de nem mondják ezt ki olyan nyíltan, mint Orbán Viktor, aki a migrációs politikában is szembehelyezkedett az EU-val. Ez rendkívül irritáló az ottani elitnek. El akarják hallgattatni – mondta a Magyar Nemzetnek telefonon John Fonte. A Hudson Intézet konzervatív washingtoni agytröszt programigazgatója szerint a nemzetközi jobboldal szempontjából sordöntő lehet Donald Trump elnök novemberi újraválasztása.

– Véleménycikke jelent meg a minap a Magyarországgal szembeni európai és amerikai kettős mércéről. Mi késztette ennek megírására?

– Hosszú évek óta foglalkozom a kormányzás kérdéseivel: azzal, hogy a globális intézmények irányítanak-e, amelyekről egyesek azt tartják, felsőbbrendűek a nemzetállamoknál, illetve azzal, mit jelent ez a demokrácia szempontjából. Könyvem is megjelent ebben a témában Szuverenitás vagy alávetettség címmel. Ez izgalmas kérdés az Egyesült Államokban, de Európában is, egészen a kilencvenes évek elejére, a berlini fal leomlása utáni időre visszavezethetően. A kérdés az, hogy például Magyarországot, Lengyelországot, Csehországot – amelyek ma már az Európai Unió tagjai – a magyar, a lengyel és a cseh nép irányítja-e vagy pedig nemzetek feletti intézmények, amelyek egyre meghatározóbbakká váltak és egyre több hatáskört vontak magukhoz. De a briteknél is fontos kérdés volt ez a brexit kapcsán.

– Cikkében többek között Ursula von der Leyent, Donald Tuskot és Anne Applebaum amerikai újságírónőt – Radosław Sikorski lengyel politikusnak, Tusk párttársának a feleségét – említi a Magyarországot kipécézők között. Mi hajtja őket ebben? Miért ilyen lényeges nekik Magyarország?

– Azért, mert szókimondó a miniszterelnökük. Vannak más európai vezetők is, akik nem szívlelik Brüsszel keménykezűségét, de nem mondják ezt ki olyan nyíltan, mint Orbán Viktor, aki a migrációs politikában is szembehelyezkedett az EU-val. Ez rendkívül irritáló az ottani elit számára. El akarják hallgattatni.

– Orbán 2010 óta minden választást megnyert. Elképzelhető-e, hogy azért is tartanak tőle és fékezik, hogy ne inspirálja Nyugaton a hozzá hasonlóan gondolkodókat?

– Igen, egyetértek, ez Franciaországban, Ausztriában és Olaszországban is szempont. Februárban Rómában magam is részt vettem egy a nemzeti konzervativizmus témájának szentelt nagyszabású konferencián, amelyen Orbán Viktor is beszédet tartott. Egész Európából érkeztek felszólalók, így Emmanuel Macron francia elnök bírálói vagy a brexit brit hívei. Orbán ennek a nemzeti konzervatívnak, demokratikus nacionalizmusnak vagy demokratikus szuverenitásnak is nevezhető gondolatnak az egyik első szószólója, amely ma már Európa-szerte terjed. Emberek a legkülönbözőbb országokban nemzeti kormányzást akarnak. Populistának kiáltják ki őket, ám valójában demokratikus patrióták.

– Tusk, az Európai Néppárt (EPP) elnöke szokatlanul keményen, a nácizmussal párhuzamba állítva támadta Orbánt. Hogyan lehetséges, hogy a globalista–patrióta ellentét a Fidesz saját pártcsaládján belül is ilyen felfokozottan érvényesül?

– A néppártban nagy változás következett be. Egykor a német Konrad Adenauer, az olasz Alcide De Gasperi vagy a francia Robert Schuman szellemi örököseként a kereszténydemokrata irányvonal jellemezte, de ez már a múlté. Elfordult a hagyományos értékektől. Az EU maga sem különösebben demokratikus, az Európai Bizottságtól az Európai Bíróságig nemzetek feletti intézmények uralják.

– Milyen irányban dől majd el a globalisták és a nemzetállamok harca? Hogy fest az EU öt-tíz év múlva?

– Ezt korai megmondani, és a bizonytalanságot most a járványhelyzet is növeli. De a demokratikus szuverenitás vagy patriotizmus hívei láthatóan erőre kaptak sok helyütt. Nemcsak Magyarországon, hanem Lengyelországban, a Jog és Igazságosság párttal is ez a helyzet, a briteknél végbement a brexit, Amerikában elnökké választották Donald Trumpot.

– Sorsdöntőnek tartja-e Trump novemberi újraválasztását a nemzetközi jobboldal szempontjából?

– Feltétlenül, száz százalékban. Sok múlik azon, hogy az elnök miként kezeli a Covid–19-járvány következményeit. De most úgy látom, jók az esélyei az újraválasztásra. A másik oldal furcsa dolgokat művel, túlreagál, és vizsgálatokat folytatott le az elnök ellen, amelyek aztán sehová sem vezettek.