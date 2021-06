Jogállamisági eljárást sürget az európai baloldal

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság egyébként konzervatív vezetőjét is kérdőre vonta, amiért a hétgyermekes családanya is a jogszabály ellenében szólalt fel. Az EB tegnapi tájékoztatása szerint továbbra is vizsgálják a magyar törvény uniós joggal való összeférhetőségét.

Ezt ne hagyja ki! Ennyi volt? A főpolgármester kidobta az alapjövedelem ígéretét Szóváltásba került a Twitteren Kovács Zoltán kormányzati kommuniká­cióért felelős államtitkár, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Kovács Zoltán Von der Leyen azon szerda késő esti bejegyzésére reagált, amelyben a német politikus asszony nagyon aggasztónak nevezte a magyar pedofilellenes törvényt. Mint írta, ő maga egy olyan Európában hisz, ahol felkarolják a sokszínűséget, nem pedig elrejtik a gyermekek elől. Válaszában a magyar államtitkár rámutatott: Von der Leyen „hét gyermek édesanyja, így biztos megérti annak a fontosságát, hogy olyan módon nyújtsunk felvilágosítást a gyermekeinknek ebben az érzékeny témában, ahogy azt jónak látjuk. Erről, valamint a pedofil bűnözők szigorú szankcionálásáról szól az új jogszabály. Kovács azt a kérdést is a bizottság német konzervatív vezetőjének szegezte, miszerint „kereszténydemokrataként melyikkel van ezek közül problémája?”. Mint ismert, az európai politikában vihart kavart a szabályozás, s főként a politikai spektrum balliberális részén tiltakoztak ellene. Tegnap Dacian Cioloș, a Momentumot is sorai­ban tudó Újítsuk meg Európát! frakció vezetője jelezte a Twitteren, hogy az Európai Bizottságnak lényegében egy hete maradt arra, hogy teljesítse az Európai Parlament követelését a jogállamisági rendelet alkalmazásáról. Ismert, az EP épp egy hete fenyegette meg perrel a Von der Le­yen vezette testületet a jogállamisági mechanizmusok „késése” miatt. „A magyarországi események szükségessé teszik a cselekvést” – érvelt bejegyzésében Cioloș. Ezt megelőzően liberális párttársa, Didier Reynders igazságügyi biztos írta azt a magyar jogszabály margóján: „a fiatalabb generációknak igenis szükségük van azokra az információkra, amelyek a modern, nyitott és sokszínű társadalmat tükrözik”. Az Európai Bizottság tegnap megismételte az álláspontját a kérdésben. Mint azt sajtóértekezletükön közölték, továbbra is részleteiben vizsgálják a magyar törvényt. Felhívták a figyelmet Von der Leyen fent idézett tweetjére, amit a testület saját véleményeként azonosítottak. Az is elhangzott, hogy az uniós bizottság jelenleg a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel is konzultációt folytat a mechanizmushoz rendelendő irányvonalakról. Utóbbiak minél gyorsabb ismertetése szintén az EP követelése. A jogállamisági vita felélénkülésének és a pedofiltörvénynek az összekapcsolódása szinte elkerülhetetlennek látszik, miután több nyugati, liberális vezetésű EU-ország is jelezte, hogy az Általános Ügyek Tanácsának jövő keddi ülésén tárgyalni akarják a magyar jogszabályt. A Magyar Nemzet kormányzati forrá­sai szerint szinte borítékolható, hogy azt napirendre veszik majd, főleg annak fényében, hogy ugyanezen miniszteri formáció jövő kedden a Magyarország, valamint Lengyelország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárásokban is meghallgatást tart. Az ülésen Varga Judit igazságügyi miniszter fogja képviselni a magyar álláspontot. Utoljára majdnem másfél évvel ezelőtt tartottak meghallgatást a még 2018-ban, a Sargentini-jelentés alapján indított, mára lényegében teljesen megakadt eljárásban. „Állunk a viták elébe” „A liberális gőzhengerek ismét elindultak Magyarország ellen. Most a pedofilokat radikálisan büntető, a gyermekeinket pedig radikálisan védelmező új törvények miatt verik félre az európai harangokat” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Miniszterelnöki Sajtóiroda által tegnap közreadott közleményben. A kormányfő hozzátette: ez újabb bizonyíték arra, hogy ma a baloldal a szabadság ellensége, mert szólásszabadság helyett általuk definiált politikai korrektséget, véleménypluralizmus helyett pedig véleményhegemóniát akarnak maguknak. Orbán Viktor hangsúlyozta: az új magyar törvény semmilyen magasztos eszmébe vagy európai jogszabályba nem ütközik, csak világosan rögzíti, hogy a gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő dönthet. Az iskolai nevelés nem állhat ellentétben a szülő akaratával, az legfeljebb csak kiegészítő lehet, formáját és tartalmát pontosan meg kell határozni és a szülők egyetértéséhez kell kötni. A szülők joggal várják el azt is, hogy olyan felületeken, amelyeket gyermekeink korlátozás nélkül használnak, se pornográfia, se öncélú szexualitás, se homoszexualitás, se nemváltoztató programok ne legyenek elérhe­tők. „Ezeket a korlátozásokat is sebészi pontossággal meg kell határozni” – jelentette ki. A miniszterelnök nyomatékosította: Magyarországon senki sem szól bele abba, hogy a felnőttek miként élnek. A magyar törvény nem vonatkozik a 18 év feletti felnőttek életére, szexuális szokásaira, sem az ő saját, felnőtt nyilvánosságukra. „Sőt, a magyar társadalom európai kontextusban az egyéni szabadság és a tolerancia mellett leginkább elkötelezett európai népek közé tartozik” – hangsúlyozta. Orbán Viktor hozzátette: a magyar szabadság nemcsak a politikai szabadságot, választást, szólás-, gyülekezési és egyesülési szabadságot jelent, hanem jogot, hogy saját belátásunk szerint védjük a családjainkat, és neveljük a gyerme­keinket. „Törvényünk méltó folytatása az ­európai szabadsághagyományoknak. Éppen most indult a vita ­Európa, vagyis gyermekeink jövőjéről. Itt vagyunk, állunk a viták elébe” – zárta sorait a miniszterelnök.