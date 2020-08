Jelentősen nőtt a Fidesz támogatottsága a járvány előtthöz képest

A baloldaldali pártok támogatottsága ellenben változatlan maradt.

Jelentős mértékben nőtt a Fidesz támogatottsága a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest: márciusban a választókorúak 31 százaléka állt a kormánypárt mögött, most 36 százalék a teljes népesség körében – erre mutatott rá legfrissebb elemzésében a ZRI Závecz Research Intézet, amelyet az ATV.hu közölt. A Magyar Nemzet szemléje szerint ebből kiderült az is, hogy az ellenzéki pártok erőviszonyai nem változtak, továbbra is a DK legerősebb közülük, a tavaszival azonos, tízszázalékos táborral.

A felmérés szerint a többi ellenzéki pártnak is legfeljebb csak minimálisan, egy-egy százalékponttal módosult a támogatottsága. A Momentumé hatról hét százalékra, a Jobbiké hétről hat százalékra változott. Az MSZP márciusban és most is a választókorú népesség öt százalékát tudta magához vonzani. Az LMP és a Mi Hazánk két-két százalékos pártok, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutyapárt egy-egy százalékosak. A Fidesz emelkedésével párhuzamosan a pártnélküliek aránya csökkent március óta, 33-ról 28 százalékra.

A ZRI Závecz Research Intézet augusztus első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett felméréséből kiderült az is, hogy a biztos pártválasztók csoportjában a Fidesz 51 százalékos, a második helyen itt is, továbbra is a DK áll, 15 százalékos eredménnyel. A Momentum tízszázalékos támogatói körrel rendelkezik az aktív szavazók körében, míg a Jobbiknak nyolc, az MSZP-nek hat százaléka van. Az elkötelezett szavazók körében a Mi Hazánk háromszázalékos, az LMP, a Kétfarkú Kutyapárt és a Párbeszéd kétszázalékos.

Az elemzésben kitértek arra, hogy a Fidesz szavazótáborának bővülése alapvetően három társadalmi közegben figyelhető meg: a negyven év alattiak, a vidéki városokban élők és a diplomások körében – mindegyikben 15 százalékpont körüli emelkedést tapasztaltak.

A ZRI Závecz Research Intézet rámutatott arra is, hogy a mostani változások meglehetősen kiegyenlítetté alakították a Fidesz táborát, nincs olyan csoportja a társadalomnak, amelyben nagyon rosszul állna és olyan sincs, amelyben az átlagosnál sokkal több szavazója lenne.