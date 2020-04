Izraeli történész: a szolidaritás hiánya lerombolhatja az EU-t

A Sapiens – Az emberiség rövid története és a Homo Deus – A holnap rövid története magyarul is megjelent sikerkönyvek szerzőjével a Magyar Nemzet készített interjút.

Yuval Noah Harari, aki a biológia és a történelem összefüggéseit kutatja, a világ számára kétféle lehetséges jövőt vizionál a jelenlegi helyzetben. Míg az egyik szerint az országok elszigetelik magukat, nem törődnek és nem működnek együtt másokkal, nem osztják meg egymással az információkat és a szűkös egészségügyi felszereléseket, addig a másik szerint a szolidaritás szellemében együttműködnek egymással. Úgy véli, míg az előbbi út választása megnehezíti, addig az utóbbi hozzáállás felgyorsítja a koronavírus elleni harcot, és míg emez „széthulló, ellenséges világhoz”, amaz „békés világhoz” vezet.

– fogalmaz a történész, aki szerint

Úgy látja, ha közös erőfeszítéssel, az erőforrások és az információk megosztásával, valamint közös gazdaságpolitikai intézkedésekkel válaszolnak, akkor az EU megerősödve jöhet ki a járványból.

Yuval Noah Harari szerint a járvány nemcsak válságot eredményez, hanem lehetőséget is hordoz magában. Arra figyelmeztet, ha megfelelően kezeljük a válságot, jobb – szolidárisabb, gazdaságilag erősebb, bizalommal telibb – világ jöhet létre belőle. Jó példaként említi azt a bizalmat, amellyel az emberek a tudomány és a tudósok felé fordulnak szerte a világon, akik együttműködnek a vakcinafejlesztésben, és információkat osztanak meg egymással.

„A történelem perspektívát ad” – állítja a kutató, aki a korábbi járványok tanulságai közül a száz évvel ezelőtti spanyolnátha esetére figyelmeztet: a vírus mutációja miatt a kór első hulláma jóval kevesebb áldozatot szedett, mint a második hullám.

„Most is nagy veszély a mutáció, a vírus fejlődése – az embereknek pedig tudatában kell lenniük ennek. Akár egyetlen ország is veszélybe sodorhatja az emberiséget, ha a mutáció is szétterjed”